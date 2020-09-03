Минус $350 млн. Суд вынес решение в пользу братьев Суркисов в деле против Приватбанка

Шмыгаль, Малюська, Минфин и НБУ заявили, что будут бороться за изменение этого решения суда.

Печерский районный суд Киева 2 сентября удовлетворил иск оффшорных компаний братьев Суркисов к государственному Приватбанку о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты. Задолженность по ним оценивают в $350 млн.

Об этом сообщил юридический советник банка Андрей Пожидаев.

По его словам, банк не планирует выплачивать эти деньги, однако истцы могут взыскать их путем обращения в Национальный банк.

Премьер-министр Денис Шмыгаль написал, что правительство не соглашается с решением суда и обжалует его. "Мы ждем полный текст решения, чтобы сформировать юридическую позицию для апелляции. Мы считаем, что решение Печерского суда принято с нарушением норм процессуального законодательства, без рассмотрения дела по существу", – пояснил премьер.

Министр юстиции Денис Малюська высказался более эмоционально: "Один из крупнейших зашкваров в истории судебной власти состоялся сегодня в Печерском суде в исполнении судьи Вовка… Суд без рассмотрения дела по существу взыскал миллиарды гривен из государственного банка. Без установления того, действительно ли эти средства Приватбанк должен, без установления фактов по делу".

В Минфине заявили, что они не согласны с решением и будут продолжать защищать интересы государства и банка. Следующим их шагом будет подготовка апелляционной жалобы на решение.

НБУ отметил, что продолжит защищать законность решений о национализации Приватбанка и приложит все усилия для того, чтобы сохранить финансовую стабильность и не допустить потери средств налогоплательщиков. "Мы считаем, что решение о конвертации средств в 2016 году (bail-in) было справедливым и адекватным, учитывая потраченные государством средства для спасения Приватбанка и финансовой системы", – говорится в заявлении.

Напомним, представители Приватбанка в американском суде, заявили, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.