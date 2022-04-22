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Вез из Украины 13 пар часов: на границе с Польшей задержали Григория Суркиса, – СМИ

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Фото: bigmir.net | Пограничники не пускают Суркиса-старншего ни туда, ни обратно

Бизнесмен вывозил часы, которые не указал в декларации, через "зеленый коридор", говорят источники "Украинской правды". Его задержали и решают, пропускать за границу или нет.

Бизнесмена Григория Суркиса задержали на пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей при попытке снова выехать из Украины. Об этом рассказали источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Собеседник издания говорит, что Суркис вывозил 13 часов через "зеленый коридор", которые не указал в декларации. Таможенники отказали ему в вывозе часов.

Суркис вывозил часы через "зеленый коридор", говорят правоохранительные органы
Суркис вывозил часы через "зеленый коридор", говорят правоохранительные органы

Журналисты пишут, что пограничники не пускают Суркиса ни туда, ни обратно. Протокол о недекларировании не составили, бизнесмена задержали и решают, пропускать его за границу или нет.

Других подробностей источники "Украинской правды" не предоставили.

Отметим, что Григорию Суркису сейчас 72 года, запрет на въезд из Украины в военное время действует для мужчин от 18 до 60 лет.

Братья Суркисы покинули Украину – как это было

"Украинская правда" со ссылкой на информированные источники и документы от Госпогранслужбы Украины 21 марта сообщала, что Игорь и Григорий Суркисы выехали из страны в начале войны с Россией в Венгрию. Собеседники тогда говорили, что при выезде из Украины они не задекларировали, а на венгерском таможенном пункте оформили 17,6 млн долларов наличными.

СМИ писали, что Игорь Суркис ехал на бронированном Maybach S650, а его брат Григорий – на Mercedes-Benz ML-500.

Пресс-служба Суркиса-младшего 24 марта заявила, что братья Суркисы не вывозили из Украины наличные деньги. Там отметили, что семья Суркисов "с начала полномасштабной войны с РФ направляет все ресурсы и средства для поддержки ВСУ, волонтеров и больниц".