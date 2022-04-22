Вез из Украины 13 пар часов: на границе с Польшей задержали Григория Суркиса, – СМИ

Бизнесмен вывозил часы, которые не указал в декларации, через "зеленый коридор", говорят источники "Украинской правды". Его задержали и решают, пропускать за границу или нет.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Бизнесмена Григория Суркиса задержали на пункте пропуска "Краковец" на границе с Польшей при попытке снова выехать из Украины. Об этом рассказали источники "Украинской правды" в правоохранительных органах.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Политика" в Facebook Подписаться

Собеседник издания говорит, что Суркис вывозил 13 часов через "зеленый коридор", которые не указал в декларации. Таможенники отказали ему в вывозе часов.

[ + – ] Суркис вывозил часы через "зеленый коридор", говорят правоохранительные органы

Журналисты пишут, что пограничники не пускают Суркиса ни туда, ни обратно. Протокол о недекларировании не составили, бизнесмена задержали и решают, пропускать его за границу или нет.

Других подробностей источники "Украинской правды" не предоставили.

Отметим, что Григорию Суркису сейчас 72 года, запрет на въезд из Украины в военное время действует для мужчин от 18 до 60 лет.

Братья Суркисы покинули Украину – как это было

"Украинская правда" со ссылкой на информированные источники и документы от Госпогранслужбы Украины 21 марта сообщала, что Игорь и Григорий Суркисы выехали из страны в начале войны с Россией в Венгрию. Собеседники тогда говорили, что при выезде из Украины они не задекларировали, а на венгерском таможенном пункте оформили 17,6 млн долларов наличными.

СМИ писали, что Игорь Суркис ехал на бронированном Maybach S650, а его брат Григорий – на Mercedes-Benz ML-500.

Пресс-служба Суркиса-младшего 24 марта заявила, что братья Суркисы не вывозили из Украины наличные деньги. Там отметили, что семья Суркисов "с начала полномасштабной войны с РФ направляет все ресурсы и средства для поддержки ВСУ, волонтеров и больниц".