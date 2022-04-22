Віз з України 13 пар годинників: на кордоні з Польщею затримали Григорія Суркіса, – ЗМІ

Бізнесмен вивозив годинник, який не вказав у декларації, через "зелений коридор", кажуть джерела "Української правди". Його затримали та вирішують, пропускати за кордон чи ні.

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Бізнесмена Григорія Суркіса затримали на пункті пропуску "Краковець" на кордоні з Польщею, намагаючись знову виїхати з України. Про це розповіли джерела "Української правди" у правоохоронних органах.

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Співрозмовник видання каже, що Суркіс вивозив 13 годинників через "зелений коридор", які не вказав у декларації. Митники відмовили йому у вивезенні годинників.

[ + – ] Суркіс вивозив годинники через "зелений коридор", кажуть правоохоронні органи

Журналісти пишуть, що прикордонники не пускають Суркіса ні туди, ні назад. Протокол про недекларування не склали, бізнесмена затримали та вирішують, пропускати його за кордон чи ні.

Інших подробиць джерела "Української правди" не надали.

Зазначимо, що Григорію Суркісу зараз 72 роки, заборона на в'їзд з України у воєнний час діє для чоловіків віком від 18 до 60 років.

Брати Суркіси залишили Україну — як це було

"Українська правда" з посиланням на інформовані джерела та документи від Держприкордонслужби України 21 березня повідомляла, що Ігор та Григорій Суркіси виїхали з країни на початку війни з Росією до Угорщини. Співрозмовники тоді говорили, що під час виїзду з України вони не задекларували, а на угорському митному пункті оформили 17,6 млн доларів готівкою.

ЗМІ писали, що Ігор Суркіс їхав броньованим Maybach S650, а його брат Григорій — Mercedes-Benz ML-500.

Пресслужба Суркіса-молодшого 24 березня заявила, що брати Суркіси не вивозили з України готівку. Там зазначили, що сім'я Суркісів "з початку повномасштабної війни з РФ спрямовує всі ресурси та засоби для підтримки ЗСУ, волонтерів та лікарень".