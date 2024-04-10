В прошлом году банкам Украины удалось существенно увеличить прибыльность, в частности, благодаря уменьшению отчислений в резервы. Какие банки были самыми прибыльными и будут ли учреждения и дальше наращивать прибыль.

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В 2023 году банки Украины получили 86,5 млрд грн чистой прибыли. Это почти вчетверо выше показателя за 2022 год и на 12% выше результатов 2021 года. Об этом пишет Фокус в исследовании "Они проявили стойкость. Рейтинг 25 надежных банков от Фокуса" .

"2023 год оказался наиболее прибыльным для банковской системы, однако это было вынужденно компенсировано увеличением разовой ставки налога на прибыль до 50% (за 2023 год), ограничениями по выплате дивидендов и введенными усиленными требованиями по капиталу", — считает Владимир Пономарев, заместитель председателя правления Укргазбанка.

А по мнению председателя правления Ощадбанка Сергея Наумова, на рекордный для банковской системы финансовый результат 2023 года повлияло несколько факторов. В частности, благодаря взвешенной денежно-монетарной и курсовой политике НБУ банки получили возможность компенсировать давление рисков полномасштабной войны на формирование прибыльной структуры активов. Рост доходности государственных ценных бумаг и инструментов стерилизации ликвидности Нацбанка способствовал существенному увеличению доходности и качества активов.

Важным фактором для получения прибыли стало и уменьшение объемов отчислений в резервы. "Если сравнивать непосредственно с результатом прошлого года, то ключевым фактором роста прибыльности системы стал меньший объем отчислений в резервы под убытки от активных операций. Банки сформировали основные резервы под ожидаемые убытки от ухудшения качества кредитных портфелей в 2022 году, доформирование резервов в 2023 году продолжалось, но уже значительно более низкими темпами", — говорит заместитель председателя правления начальник департамента финансов Укрсиббанка Антон Громко.

Прибыль ПриватБанка, Сенс Банка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка в 2023 году составила 54,7 млрд грн или 63,2% общей прибыли всех банков

Убыточными по итогам прошлого года были 7 банков, а общая сумма убытков составила 245,3 млн грн. Самыми прибыльными были государственные банки (см. инфографику), а общая прибыль ПриватБанка, Сенс Банка, Ощадбанка, Укрэксимбанка и Укргазбанка в 2023 году составила 54,7 млрд грн. или 63,2% общей прибыли всех банков. Кроме госбанков, высокую прибыль за 2023 год получили:

Райффайзен Банк — 4,78 млрд грн;

Укрсиббанк — 4,34 млрд грн;

ПУМБ — 4,34 млрд грн;

ОТП Банк — 3,71 млрд грн;

Ситибанк — 3,58 млрд грн;.

Креди Агриколь Банк — 2,79 млрд грн;

Универсал Банк — 1,87 млрд грн;

Кредобанк — 1,21 млрд грн.

"Ситуация с прибылью крайне неравномерна по банковской системе. Более 60% полученного финансового результата получили государственные банки. Лишь 13 финучреждений получили прибыль свыше 1 млрд. грн. А результат 38 банков, то есть 2/3 от общего количества банков в Украине, не превышает 100 млн. грн. Общий результат стал возможным благодаря условиям, сложившимся на рынке, в частности процентной политике регулятора. Банки получили возможность размещать привлеченные у бизнеса и населения ресурсы в высокодоходных депозитных сертификатах НБУ. Крупные финучреждения с крупнейшими сетями отделений и клиентской базой оказались в лучшей ситуации, поскольку имели возможность привлекать деньги на рынке относительно дешево, что увеличивало маржу", — отметил в комментарии Фокусу Иван Свитек, председатель правления Юнекс Банка.

Напомним, в январе, согласно данным НБУ, портфель депозитов населения в банках сократился на 2,5%. За последние полтора года это первый месяц, когда граждане массово забирали средства.

Ранее Фокус писал, что Национальный банк Украины с 2023 года придерживается стратегии валютной либерализации, в рамках которой происходит постепенное смягчение валютных ограничений. В 2024 году Нацбанк планирует внедрять новые изменения.