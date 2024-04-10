Минулого року банкам України вдалось суттєво збільшити прибутковість, зокрема, завдяки зменшенню відрахувань у резерви. Які банки були найприбутковішими та чи будуть установи й далі нарощувати прибуток.

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У 2023 році банки України отримали 86,5 млрд грн чистого прибутку. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року. Про це пише Фокус у дослідженні "Вони проявили стійкість. Рейтинг 25 надійних банків від Фокусу".

"2023 рік виявився найбільш прибутковим для банківської системи, проте це було вимушено компенсовано збільшенням разової ставки податку на прибуток до 50% (за 2023 рік), обмеженнями щодо виплати дивідендів та запровадженими посиленими вимогами щодо капіталу", — вважає Володимир Пономарьов, заступник голови правління Укргазбанку.

А на думку голови правління Ощадбанку Сергія Наумова, на рекордний для банківської системи фінансовий результат 2023 року вплинуло декілька чинників. Зокрема, завдяки виваженій грошово-монетарній та курсовій політиці НБУ банки отримали можливість компенсувати тиск ризиків повномасштабної війни на формування прибуткової структури активів. Зростання дохідності державних цінних паперів та інструментів стерилізації ліквідності Нацбанку сприяло істотному збільшенню дохідності та якості активів.

Важливим чинником для отримання прибутків стало і зменшення обсягів відрахувань у резерви. "Якщо порівнювати безпосередньо з результатом минулого року, то ключовим фактором зростання прибутковості системи став менший обсяг відрахувань в резерви під збитки від активних операцій. Банки сформували основні резерви під очікувані збитки від погіршення якості кредитних портфелей в 2022 році, доформування резервів в 2023 році продовжувалось, але вже значно нижчими темпами", — каже заступник голови правління начальник департаменту фінансів Укрсиббанку Антон Громко.

Прибуток ПриватБанку, Сенс Банку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку у 2023 році склав 54,7 млрд грн або 63,2% загального прибутку усіх банків Фото: Анна Кудрик (інфографіка)

Збитковими за підсумками минулого року були 7 банків, а загальна сума збитків склала 245,3 млн грн. Найприбутковішими були державні банки (див. інфографіку), а загальний прибуток ПриватБанку, Сенс Банку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку у 2023 році склав 54,7 млрд грн або 63,2% загального прибутку усіх банків. Окрім держбанків, високий прибуток за 2023 рік отримали:

Райффайзен Банк — 4,78 млрд грн;

Укрсиббанк — 4,34 млрд грн;

ПУМБ — 4,34 млрд грн;

ОТП Банк — 3,71 млрд грн;

Сітібанк — 3,58 млрд грн;.

Креді Агріколь Банк — 2,79 млрд грн;

Універсал Банк — 1,87 млрд грн;

Кредобанк — 1,21 млрд грн.

"Ситуація з прибутком вкрай нерівномірна по банківській системі. Понад 60% одержаного фінансового результату отримали державні банки. Лише 13 фінустанов отримали прибуток понад 1 млрд грн. А результат 38 банків, тобто 2/3 від загальної кількості банків в Україні, не перевищує 100 млн грн. Загальний результат став можливим завдяки умовам, що склалися на ринку, зокрема відсотковій політиці регулятора. Банки отримали можливість розміщувати залучені у бізнесу та населення ресурси у високоприбуткових депозитних сертифікатах НБУ. Великі фінустанови з найбільшими мережами відділень та клієнтською базою опинилися у кращій ситуації, оскільки мали можливість залучати гроші на ринку відносно дешево, що збільшувало маржу", — зазначив у коментарі Фокусу Іван Світек, голова правління Юнекс Банку.

Нагадаємо, у січні, відповідно до даних НБУ, портфель депозитів населення в банках скоротився на 2,5%. За останні півтора року це перший місяць, коли громадяни масово забирали кошти.

Раніше Фокус писав, що Національний банк України з 2023 року дотримується стратегії валютної лібералізації, у межах якої відбувається поступове пом’якшення валютних обмежень. У 2024 році Нацбанк планує впроваджувати нові зміни.