Ахметов, Коломойский, Фирташ и китайцы: кому принадлежат энергетические объекты в Украине

По данным исследования YouControl, 16,6% энергетической инфраструктуры Украины контролируют иностранцы, а Ринату Ахметову принадлежит 18 компаний в сфере энергетики.

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Аналитики YouControl исследовали сектор энергетики на предмет бенефициаров ключевых энергетических объектов в Украине. В итоге в исследование попали 367 энергетических компаний. Эти компании входят в ТОП-20 крупнейших предприятий каждой области по объему чистого дохода и имеют основной КВЭД в секции D "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха". Из 367 компаний в составе 61 энергетической (16,6%) присутствуют иностранные учредители или конечные бенефициары. То есть, каждый шестой объект критической инфраструктуры энергетической сферы оказался с участием иностранного капитала. Об этом идет речь в исследовании YouControl.

Согласно исследованию, самое весомое количество компаний принадлежит владельцам из Кипра (23), Германии (6), Китая (5) и Латвии (5). Также в списке одна компания из России. Аналитики YouControl напоминают, что юрисдикции Австрии, Кипра, Швейцарии, Нидерландов – это один из самых популярных способов структурирования бизнес-групп и, в основном, за номинальными собственниками-иностранцами стоят бизнес-интересы представителей других стран.

В исследовании сказано, что богатейший украинец Ринат Ахметов является бенефициаром 18 компаний, попавших в выборку изучаемых компаний. Еще одна энергокомпания имеет в структуре акционеров подконтрольную Ринату Ахметову компанию, у которой почти 25% акций. Более 70% акций этого предприятия принадлежат группе VS Energy, которая занимает 4-е место по количеству компаний из сферы энергообеспечения.

Третьей по количеству связанных компаний, работающих в энергетической сфере, является бизнес-группа "Энергетический стандарт", которую контролирует Константин Григоришин. Но только в трети из них "Энергетический стандарт" контролирует более 50% уставного капитала. Другие компании принадлежат группе частично и имеют других совладельцев. Партнером Константина Григоришина по шести энергокомпаниям выступает бизнесмен Игорь Коломойский. Причем, акционеры этих компаний – несколько кипрских оффшоров, которые, скорее всего, подконтрольны Коломойскому и Григоришину.

Еще одним партнером группы "Энергетический стандарт" по крупной энергокомпании является Анатолий Бойко – сын экс-депутата ОПЗЖ Юрия Бойко. В целом семья Бойко контролирует 3 энергокомпании. Сестра коллеги Юрия Бойко по "ОПЗЖ" Сергея Левочкина – Юлия Левочкина является владелицей трех компаний, работающих в сфере производства и распределения электроэнергии. А ее бизнес-партнером по двум компаниям выступает Игорь Тынный, который известен как соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики и акционер ПАО "Киевспецтранс" (вывоз, захоронение и переработка твердых и жидких бытовых отходов в Киеве).

[ + – ] Жене Виктора Медведчука Оксане Марченко принадлежат акции трех облэнерго в Украине Фото: Instagram oksana.marchenko.official

Брат еще одного бывшего члена фракции "ОПЗЖ" Григория Суркиса — Игорь Суркис — владелец двух компаний по распределению электроэнергии. Их бенефициаром также выступает Геннадий Боголюбов, партнер Игоря Коломойского. А совладелицей оффшорных компаний-акционеров трех украинских облэнерго, согласно последней обнародованной декларации за 2020 год экснародного депутата Виктора Медведчука, значится его супруга Оксана Марченко.

Согласно исследованию YouControl, наибольшее количество компаний (31), основной КВЭД которых "Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха" и попали в выборку, принадлежат Group DF Дмитрия Фирташа. Также в выборку попали 5 компаний по транспортировке газа, входящих в группу компаний "Содружество", подконтрольной эксдепутату Херсонского областного совета 6 созыва (2010-2015 гг.) от Партии Регионов Виктору Попову.

Кроме отечественных бизнесменов, ряд крупных энергокомпаний принадлежит китайским инвесторам. 9 компаний в Украине из сферы альтернативной энергетики входят в CNBM International Corporation (CNBM International), это — подразделение "Китайской национальной группы корпораций по строительным материалам" (China National Building Materials Group Corporation, CNBM). CNBM International контролирует Комитет по контролю и управлению государственным имуществом при Госсовете КНР.

Ранее Фокус писал, что парламент принял закон, который меняет условия работы для оператора украинских атомных электростанций — НАЭК "Энергоатом".

Как сообщалось, оккупационные "власти" Крыма приняли решение о "национализации" имущества украинских бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, политиков Сергея Таруты, Арсения Яценюка и других.