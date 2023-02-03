В Крыму оккупанты "национализировали" имущество Ахметова, Коломойского и Яценюка

По версии оккупационных "властей" полуострова, украинские политики и бизнесмены являются "иностранными гражданами", которые "совершают против России недружественные действия".

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Оккупационные "власти" Крыма приняли решение о "национализации" имущества украинских бизнесменов Рината Ахметова, Игоря Коломойского, политиков Сергея Таруты, Арсения Яценюка и других. В этот перечень вошли 500 объектов, сообщает российское издание "РИА Новости".

Тем временем председатель так называемого "Государственного Совета Республики Крым" Владимир Константинов заявил, что "национализация" была проведена в отношении "иностранных граждан и государств, совершающих против России недружественные действия". Оккупационные власти отобрали около 500 объектов, среди них — различные предприятия, туристическая и спортивная инфраструктура.

Константинов также сообщил, что работа по "национализации" на полуострове будет продолжаться.

"Работа антитеррористической комиссии по выявлению имущества пособников киевского режима в Крыму продолжится. Мы не позволим зарабатывать на нашей земле тем, кто спонсирует убийства наших солдат, преступления против русских людей, мирного населения", — написал он.

Напомним, 1 февраля Владимир Константинов анонсировал начало "национализации" имущества "иностранных граждан". В этот перечень вошли Ринат Ахметов, Игорь Коломойский, Арсений Яценюк, Нестор Шуфрич и другие.

Ранее, 19 июля 2022-го, власти Мариуполя сообщили, что оккупанты лишили украинцев жилья в Мариуполе. Тогда оккупанты анонсировали, что квартиры и дома, которые жители города не зарегистрировали в фиктивных органах власти "ДНР", оккупанты будут "национализировать".