В Криму окупанти "націоналізували" майно Ахметова, Коломойського та Яценюка

За версією окупаційної "влади" півострова, українські політики і бізнесмени є "іноземними громадянами", які "здійснюють проти Росії недружні дії".

Related video

Окупаційна "влада" Криму ухвалила рішення про "націоналізацію" майна українських бізнесменів Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, політиків Сергія Тарути, Арсенія Яценюка та інших. У цей перелік увійшли 500 об'єктів, повідомляє видання "РИА Новости".

Тим часом голова так званої "Державної Ради Республіки Крим" Володимир Константинов заявив, що "націоналізація" була проведена щодо "іноземних громадян і держав, які здійснюють проти Росії недружні дії". Окупаційна влада відібрала близько 500 об'єктів, серед них — різні підприємства, туристична та спортивна інфраструктура.

Костянтинов також повідомив, що робота з "націоналізації" на півострові продовжуватиметься.

"Робота антитерористичної комісії з виявлення майна посібників київського режиму в Криму продовжиться. Ми не дозволимо заробляти на нашій землі тим, хто спонсорує вбивства наших солдатів, злочини проти російських людей, мирного населення", — написав він.

Нагадаємо, 1 лютого Володимир Константинов анонсував початок "націоналізації" майна "іноземних громадян". До цього переліку увійшли Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Арсеній Яценюк, Нестор Шуфрич та інші.

Раніше, 19 липня 2022-го року, влада Маріуполя повідомила, що окупанти позбавили українців житла в Маріуполі. Тоді окупанти анонсували, що квартири та будинки, які жителі міста не зареєстрували у фіктивних органах влади "ДНР", окупанти "націоналізуватимуть".