В Криму окупанти "націоналізували" майно Ахметова, Коломойського та Яценюка
За версією окупаційної "влади" півострова, українські політики і бізнесмени є "іноземними громадянами", які "здійснюють проти Росії недружні дії".
Окупаційна "влада" Криму ухвалила рішення про "націоналізацію" майна українських бізнесменів Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, політиків Сергія Тарути, Арсенія Яценюка та інших. У цей перелік увійшли 500 об'єктів, повідомляє видання "РИА Новости".
Тим часом голова так званої "Державної Ради Республіки Крим" Володимир Константинов заявив, що "націоналізація" була проведена щодо "іноземних громадян і держав, які здійснюють проти Росії недружні дії". Окупаційна влада відібрала близько 500 об'єктів, серед них — різні підприємства, туристична та спортивна інфраструктура.
Костянтинов також повідомив, що робота з "націоналізації" на півострові продовжуватиметься.
"Робота антитерористичної комісії з виявлення майна посібників київського режиму в Криму продовжиться. Ми не дозволимо заробляти на нашій землі тим, хто спонсорує вбивства наших солдатів, злочини проти російських людей, мирного населення", — написав він.
Нагадаємо, 1 лютого Володимир Константинов анонсував початок "націоналізації" майна "іноземних громадян". До цього переліку увійшли Рінат Ахметов, Ігор Коломойський, Арсеній Яценюк, Нестор Шуфрич та інші.
Раніше, 19 липня 2022-го року, влада Маріуполя повідомила, що окупанти позбавили українців житла в Маріуполі. Тоді окупанти анонсували, що квартири та будинки, які жителі міста не зареєстрували у фіктивних органах влади "ДНР", окупанти "націоналізуватимуть".