Окупанти позбавили українців житла в Маріуполі (документ)

Квартири та будинки, які жителі Маріуполя не зареєстрували у фіктивних органах влади "ДНР", окупанти "націоналізуватимуть".

Так званий голова невизнаної ДНР Денис Пушилін підписав фейковий указ, згідно з яким усі громадяни України позбавлені права власності на нерухомість у Маріуполі. Документ опублікував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Телеграм-каналі.

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Окупаційна адміністрація фактично вилучає на користь "республіки" усі квартири та приватні будинки, власники яких не пройшли реєстрацію у фіктивних органах влади невизнаної республіки.

Це нерухоме майно посібники російських військових хочуть "націоналізувати". Потім у вцілілі квартири, кімнати в гуртожитках і приватні будинки заселять, мабуть, лояльних до окупантів маріупольців чи військових і рятувальників, які прибули у фактично знищене місто з РФ.

"Попереджаємо маріупольців, які вселятимуться у квартири. Це рішення не вартує паперу, на якому його можна було б надрукувати, якби в окупантів був папір. Цілком незаконне. Тому, якщо вже вселилися — подбайте про чужу власність, інакше нестимете відповідальність за законом", — застеріг мешканців міста Андрющенко.

Нагадаємо, у Маріуполі до осені очікується нова хвиля евакуації. Мер Вадим Бойченко повідомив, що "влада" міста не може відремонтувати водопровід і підготувати Маріуполь до опалювального сезону.

Раніше повідомлялося, що в окупованому військами РФ Маріуполі місцевих жителів напувають водою з річки Кальчик, яку можна використовувати лише з технічною метою. Як повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, воду з Кальчика не можна пити навіть після кип'ятіння.