Оккупанты лишили украинцев жилья в Мариуполе (документ)

Квартиры и дома, которые жители Мариуполя не зарегистрировали в фиктивных органах власти "ДНР", оккупанты будут "национализировать".

Так называемый глава непризнанной "ДНР" Денис Пушилин подписал фейковый указ, согласно которому все граждане Украины лишены права собственности на недвижимость в Мариуполе. Документ опубликовал советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко в своем Телеграм-канале.

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Оккупационная администрация фактически изымает в пользу "республики" все квартиры и частные дома, владельцы которых не прошли регистрацию в фиктивных органах власти непризнанной республики.

Это недвижимое имущество пособники российских военных хотят "национализировать". После в уцелевшие квартиры, комнаты в общежитиях и частные дома заселят, по всей видимости, лояльных к оккупантам мариупольцев или военных и спасателей, которые прибыли в фактически уничтоженный город из РФ.

"Предупреждаем мариупольцев, которые будут вселяться в квартиры. Это решение не стоит бумаги на которой ее можно было бы напечатать, если бы у оккупантов была бумага. Совершенно незаконное. Поэтому, если уж вселились – позаботьтесь о чужой собственности, иначе будете нести ответственность по закону", — предостерег жителей города Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе к осени ожидается новая волна эвакуации. Мэр Вадим Бойченко сообщил, что "власти" города не могут отремонтировать водопровод и подготовить Мариуполь к отопительному сезону.

Ранее сообщалось, что в оккупированном войсками РФ Мариуполе местных жителей поят водой из реки Кальчик, которую можно использовать только в технических целях. Как сообщил советник городского главы Мариуполя Петр Андрющенко, воду из Кальчика нельзя пить даже после кипячения.