Безопасность АЭС и суды с "Росатомом": зачем Рада приняла закон об "Энергоатоме"

Парламент проголосовал за специальный закон для государственной НАЭК "Энергоатом" — оператора всех атомных электростанций Украины, в том числе, Запорожской АЭС на временно оккупированной территории. Фокус узнал детали.

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Верховная Рада 6 февраля приняла Проект Закона об акционерном обществе "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". По данным коллектива авторов документа, реализация проекта закона №8067 позволит выполнить международные обязательства Украины и создать акционерное общество государственного сектора экономики. "Как следствие, это позволит повысить эффективность функционирования энергетической отрасли Украины и конкурентоспособности украинского оператора ядерной установки, отчисления налогов, сборов в бюджеты всех уровней", — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Напомним, "Энергоатом" управляет всеми украинскими атомными электростанциями, а это — Хмельницкая АЭС, Ривненская АЭС, Южно-Украинская АЭС и Запорожская АЭС, на которых, по данным компании "Энергоатом", эксплуатируется 15 атомных энергоблоков (13 энергоблоков типа ВВЭР-1000 и два – ВВЭР-440) общей установленной мощностью 13 835 МВт.

Тарас Думич, партнер международной юридической фирмы Wolf Theiss, отмечает, что у закона об "Энергоатоме", который принял парламент, две цели.

"С одной стороны, это обязательство правительства Украины перед Европейским Банком Реконструкции и Развития, повышение уровня безопасности энергоблоков атомных электростанций (АЭС) и урегулирование вопроса собственности имущества АЭС. С другой стороны, это принятие нового Закона об акционерных обществах, который будет касаться теперь уже Акционерного Общества "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом". Изменения, предусмотренные принятым законом, позволят также справиться с будущем (хотя и в более длинной перспективе) отменой Хозяйственного кодекса", — говорит Тарас Думич.

По его словам, вследствие принятых законодательных изменений "Энергоатом" перестанет быть государственным предприятием, а станет акционерным обществом, все акции которого будут принадлежать государству, и не подлежат, как это прямо предусматривает закон, приватизации. А дальнейшее управление компании должно будет происходить по правилам, относящимся к акционерным обществам.

"Также действительно важным фактором будет имущественный вопрос. Поскольку преобразованный "Энергоатом" станет собственником имущества всех АЭС, в том числе, Запорожской АЭС, захваченной и контролируемой государством-агрессором, то именно "Энергоатом" сможет совершать юридические действия в Украине и за рубежом как против России, так и против "Росатома", — объяснил юрист.

По словам Тараса Думича, после вступления закона в силу корпоративное управление в "Энергоатоме" должно оказаться в лучших и более четких юридических рамках. "Что касается эффективности будущего корпоративного управления, то во многом оно будет зависеть от тех профессионалов, которые будут назначены в наблюдательный совет и правление, качество сотрудничества между наблюдательным советом и правлением, и стратегии, которые эти органы разработают и будут внедрять", — подчеркнул эксперт.

[ + – ] Хотя ЗАЭС сейчас контролируется страной-агрессором, в статутном капитале нового акционерного общества "Энергоатом" имущество ЗАЭС будет учтено Фото: УНИАН

Юрист считает, что преобразование оператора атомных станций в акционерное общество должно помочь компании в создании эффективной бизнес-модели с помощью так называемой корпоратизации, как это произошло ранее с другими крупными госкомпаниями, например, "Нафтогазом" и "Укрпоштой".

"Тот факт, что "Нафтогаз", "Укрзализныця", "Укрпошта" (все указанные госкомпании имеют наблюдательные советы в своей структуре, — Фокус) не останавливали свою работу во время войны и играют важную роль в жизнедеятельности страны, является большой заслугой всех работников этих государственных предприятий, в том числе тех, кто руководит ими. Их корпоратизация должна принести хорошие плоды в более длинной перспективе, особенно тогда, когда начнется масштабное восстановление страны, и эти предприятия будут играть в ней важную роль", — подчеркнул Тарас Думич.

Ранее Фокус писал, что 11 февраля удалось запустить два энергоблока на одной из атомных электростанций. По словам министра энергетики Германа Галущенко, генерация позволит сократить дефицит в энергосистеме.

Как сообщалось, во временно оккупированный Энергодар в Запорожье Россия привезла работников из Калининской АЭС.