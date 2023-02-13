Безпека АЕС і суди з "Росатомом": навіщо Рада ухвалила закон про "Енергоатом"

Парламент проголосував за спеціальний закон для державної НАЕК "Енергоатом" — оператора всіх атомних електростанцій України, зокрема Запорізької АЕС на тимчасово окупованій території. Фокус дізнався про деталі.

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Верховна Рада 6 лютого ухвалила проєкт Закону про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". За даними колективу авторів документа, реалізація проєкту закону №8067 дозволить виконати міжнародні зобов'язання України та створити акціонерне товариство державного сектору економіки. "Як наслідок, це дозволить підвищити ефективність функціонування енергетичної галузі України та конкурентоспроможності українського оператора ядерної установки, відрахування податків, зборів до бюджетів усіх рівнів", — ідеться в пояснювальній записці до законопроєкту. Нагадаємо, "Енергоатом" керує всіма українськими атомними електростанціями, а це — Хмельницька АЕС, Рівненська АЕС, Південноукраїнська АЕС і Запорізька АЕС, на яких, за даними компанії "Енергоатом", експлуатується 15 атомних енергоблоків (13 енергоблоків типу ВВЕР-1000 і два – ВВЕР-440) загальною встановленою потужністю 13 835 МВт.

Тарас Думич, партнер міжнародної юридичної фірми Wolf Theiss, зазначає, що закон про "Енергоатом", який ухвалив парламент, має дві мети.

"Із одного боку, це зобов'язання уряду України перед Європейським Банком Реконструкції та Розвитку, підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій (АЕС) і врегулювання питання власності майна АЕС. З іншого боку, це ухвалення нового Закону про акціонерні товариства, який стосуватиметься тепер уже Акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом". Зміни, передбачені ухваленим законом, дозволять також упоратися з майбутнім (хоча й у довшій перспективі) скасуванням Господарського кодексу", — каже Тарас Думич.

За його словами, внаслідок ухвалених законодавчих змін "Енергоатом" перестане бути державним підприємством, а стане акціонерним товариством, усі акції якого належатимуть державі та не підлягають, як це прямо передбачає закон, приватизації. А подальше управління компанії має відбуватися за правилами, що стосуються акціонерних товариств.

"Також справді важливим чинником буде майнове питання. Оскільки перетворений "Енергоатом" стане власником майна всіх АЕС, у тому числі, Запорізької АЕС, захопленої та контрольованої державою-агресором, то саме "Енергоатом" зможе вчиняти юридичні дії в Україні та за кордоном як проти Росії, так і проти "Росатому", — пояснив юрист.

За словами Тараса Думича, після набуття чинності законом корпоративне управління в "Енергоатомі" має опинитися в кращих і чіткіших юридичних межах. "Що стосується ефективності майбутнього корпоративного управління, то багато в чому воно залежатиме від тих професіоналів, які будуть призначені до наглядової ради й правління, якість співпраці між наглядовою радою та правлінням, і стратегії, які ці органи розроблять і впроваджуватимуть", — наголосив експерт.

[ + – ] Хоча ЗАЕС зараз контролюється країною-агресором, у статутному капіталі нового акціонерного товариства "Енергоатом" майно ЗАЕС буде враховано Фото: УНІАН

Юрист вважає, що перетворення оператора атомних станцій на акціонерне товариство має допомогти компанії в створенні ефективної бізнес-моделі за допомогою так званої корпоратизації, як це сталося раніше з іншими великими держкомпаніями, наприклад, "Нафтогазом" і "Укрпоштою".

"Той факт, що "Нафтогаз", "Укрзалізниця", "Укрпошта" (всі зазначені держкомпанії мають наглядові поради у своїй структурі, — Фокус) не зупиняли свою роботу під час війни та відіграють важливу роль у життєдіяльності країни, є великою заслугою всіх працівників цих державних підприємств, у тому числі тих, хто керує ними. Їхня корпоратизація має принести хороші плоди в довшій перспективі, особливо тоді, коли почнеться масштабне відновлення країни, і ці підприємства відіграватимуть у ній важливу роль", — підкреслив Тарас Думич.

Раніше Фокус писав, що 11 лютого вдалося запустити два енергоблоки на одній із атомних електростанцій. За словами міністра енергетики Германа Галущенка, генерація дозволить скоротити дефіцит в енергосистемі.

Як повідомлялося, у тимчасово окупований Енергодар в Запоріжжі Росія привезла працівників із Калінінської АЕС.