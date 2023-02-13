Ахметов, Коломойський, Фірташ і китайці: кому належать енергетичні об'єкти в Україні

За даними дослідження YouControl, 16,6% енергетичної інфраструктури України контролюють іноземці, а Рінату Ахметову належить 18 компаній у сфері енергетики.

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Аналітики YouControl досліджували сектор енергетики щодо бенефіціарів ключових енергетичних об'єктів в Україні. У результаті в дослідження потрапили 367 енергетичних компаній. Ці компанії входять у топ 20 найбільших підприємств кожної області за обсягом чистого доходу й мають основний КВЕД у секції D "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря". Зі 367 компаній у складі 61 енергетичної (16,6%) присутні іноземні засновники або кінцеві бенефіціари. Тобто кожен шостий об'єкт критичної інфраструктури енергетичної сфери виявився за участю іноземного капіталу. Про це йдеться в дослідженні YouControl.

Згідно з дослідженням, найвагоміша кількість компаній належить власникам із Кіпру (23), Німеччини (6), Китаю (5) і Латвії (5). Також у списку одна компанія з Росії. Аналітики YouControl нагадують, що юрисдикції Австрії, Кіпру, Швейцарії, Нідерландів — це один із найпопулярніших способів структурування бізнес-груп і, в основному, за номінальними власниками-іноземцями стоять бізнес-інтереси представників інших країн.

У дослідженні сказано, що найбагатший українець Рінат Ахметов є бенефіціаром 18 компаній, які потрапили у вибірку компаній, що вивчаються. Ще одна енергокомпанія має в структурі акціонерів підконтрольну Рінату Ахметову компанію, яка має майже 25% акцій. Понад 70% акцій цього підприємства належать групі VS Energy, яка посідає 4-те місце за кількістю компаній зі сфери енергозабезпечення.

Третьою за кількістю пов'язаних компаній, що працюють в енергетичній сфері, є бізнес-група "Енергетичний стандарт", яку контролює Костянтин Григоришин. Але лише в третині з них "Енергетичний стандарт" контролює понад 50% статутного капіталу. Інші компанії належать групі частково та мають інших співвласників. Партнером Костянтина Григоришина з шести енергокомпаній виступає бізнесмен Ігор Коломойський. До того ж акціонери цих компаній — кілька кіпрських офшорів, які, швидше за все, підконтрольні Коломойському та Григоришину.

Ще одним партнером групи "Енергетичний стандарт" із великої енергокомпанії є Анатолій Бойко — син ексдепутата ОПЗЖ Юрія Бойка. Загалом родина Бойка контролює 3 енергокомпанії. Сестра колеги Юрія Бойка з "ОПЗЖ" Сергія Льовочкіна Юлія Льовочкіна є власницею трьох компаній, що працюють у сфері виробництва та розподілу електроенергії. А її бізнес-партнером у двох компаніях виступає Ігор Тинний, який відомий як співзасновник Української асоціації поновлюваної енергетики й акціонер ПАТ "Київспецтранс" (вивіз, поховання та переробка твердих і рідких побутових відходів у Києві).

[ + – ] Дружині Віктора Медведчука Оксані Марченко належать акції трьох обленерго в Україні Фото: Instagram oksana.marchenko.official

Брат ще одного колишнього члена фракції "ОПЗЖ" Григорія Суркіса — Ігор Суркіс — власник двох компаній із розподілу електроенергії. Їхнім бенефіціаром також виступає Геннадій Боголюбов, партнер Ігоря Коломойського. А співвласником офшорних компаній-акціонерів трьох українських обленерго, згідно з останньою оприлюдненою декларацією за 2020 рік екснародного депутата Віктора Медведчука, значиться його дружина Оксана Марченко.

Згідно з дослідженням YouControl, найбільша кількість компаній (31), основний КВЕД яких "Постачання електроенергії, газу, пари та кондиціонованого повітря" і які потрапили у вибірку, належать Group DF Дмитра Фірташа. Також у вибірку потрапили 5 компаній із транспортування газу, що входять до групи компаній "Співдружність", підконтрольної ексдепутату Херсонської обласної ради 6 скликання (2010-2015 рр.) від "Партії Регіонів" Віктору Попову.

Окрім вітчизняних бізнесменів, низка великих енергокомпаній належить китайським інвесторам. 9 компаній в Україні зі сфери альтернативної енергетики входять до CNBM International Corporation (CNBM International), це підрозділ "Китайської національної групи корпорацій із будівельних матеріалів" (China National Building Materials Group Corporation, CNBM). CNBM International контролює Комітет із контролю та управління державним майном при Держраді КНР.

Раніше Фокус писав, що парламент ухвалив закон, який змінює умови роботи для оператора українських атомних електростанцій — НАЕК "Енергоатом".

Як повідомлялося, окупаційна "влада" Криму ухвалила рішення про "націоналізацію" майна українських бізнесменів Ріната Ахметова, Ігоря Коломойського, політиків Сергія Тарути, Арсенія Яценюка й інших.