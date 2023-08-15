Справа Фірташа: трьом керівникам облгазів повідомлено про підозру, — БЕБ

За даними слідства, фактичний керівник групи компаній РГК Дмитро Фірташ причетний до створення схеми несанкціонованого відбору газу з газотранспортної системи України. Підтверджена сума збитків — понад 550 млн гривень.

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Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру головам правлінь акціонерних товариств "Волиньгаз", "Криворіжгаз" та "Чернігівгаз", які причетні до розкрадання блакитного палива із газотранспортної системи України, повідомила пресслужба БЕБ.

Підтверджена сума збитків, яка завдана в результаті діяльності голів правління:

АТ "Криворіжгаз" — понад 202 млн грн.;

АТ "Волиньгаз" – понад 130 млн грн.;

АТ "Чернігівгаз" – майже 220 млн грн.

За інформацією БЕБ, накладено арешт на рухоме та нерухоме майно осіб, яким повідомлено про підозру, на загальну суму 246 млн грн та корпоративні права підсанкційного бізнесмена на загальну суму понад 7,4 млрд грн.

Детективи бюро встановили, що фактичний керівник групи компаній РГК Дмитро Фірташ організував схему несанкціонованого відбору газу з газотранспортної системи України, в якій були задіяні службові особи підконтрольних підприємств.

"Для покриття витрат компанії, за несанкціоновано відібраний газ у "Оператора ГТС України", облгази перераховували кошти на підконтрольне підсанкційному бізнесмену підприємство в значно більшому обсязі, ніж було поставлено газу", — йдеться у повідомленні БЕБ.

Посадовці облгазів розікрали державні кошти в особливо великих розмірах, які у подальшому виводилися на підконтрольні компанії та привласнювались.

За матеріалами слідства посадовцям повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Фігурантам справи загрожує до 12 років ув'язнення.

Наразі вже повідомлено про підозру 15 особам. Під вартою знаходяться 6 очільників облгазів.

Нагадаємо, 27 червня повідомлялося, що захист від екстрадиції підсанкційного бізнесмена Дмитра Фірташа в США набув несподіваного обороту, оскільки Білорусь призначила його дипломатом у Відні, щоб він міг залишитися в Австрії.

Раніше, 15 травня, у СБУ підтвердили підозру Фірташу. За версією слідства, облгази, підконтрольні Фірташу, купували паливо в його ж компанії. Схему відпрацьовували 6 років, унаслідок чого український бюджет недоотримав приблизно 18 мільярдів гривень.