У СБУ підтвердили підозру Фірташу: в чому звинувачують бізнесмена (інфографіка)

За версією слідства, облгази, підконтрольні Фірташу, купували паливо в його ж компанії. Схему відпрацьовували 6 років, унаслідок чого український бюджет недоотримав приблизно 18 мільярдів гривень.

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Служба безпеки України повідомила про підозру підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, топменеджерам його компаній і керівникам п'яти облгазів у розкраданні природного газу з української газотранспортної системи. Про це в понеділок, 15 травня, повідомили в пресцентрі СБУ.

Слідчі з'ясували, що до організації схеми з розкрадання газу були причетні олігарх Дмитро Фірташ, який перебуває під санкціями, і топменеджмент підконтрольних йому компаній. Серед них — керівники Регіональної газової компанії (РГК), яка фактично управляє 20 міськими й обласними газовими компаніями, що становить 70% усіх газорозподільних мереж України.

Експертиза встановила, що лише у 2021 році незаконна діяльність обвинувачених завдала державі збитків на суму понад 4,2 мільярда гривень. Загальна сума збитків бюджету держави, за попередніми підрахунками, у 2016-2022 роках може перевищити 18 мільярдів гривень.

"За даними слідства, посадові особи облгазів Фірташа привласнили понад 70% коштів, призначених для закупівлі природного газу. По суті йдеться про присвоєння грошей простих українців, які оплачували рахунки за комунальні послуги", — сказано в повідомленні пресцентру СБУ.

Справа Фірташа — схема з розкрадання газу

За версією СБУ, схема полягала в тому, що облгази, підконтрольні Фірташу, "купували" паливо його ж компанії. Водночас вони отримували трохи більше ніж 30% від проплаченого обсягу газу.

Фото: пресслужба СБУ

Дефіцит, який утворювався через цю махінацію, покривали коштом блакитного палива, яке було в державній власності — облгази просто відбирали "недоотримане" паливо з газотранспортної системи України.

Водночас державі за це майже не платили, посилаючись на відсутність коштів. За даними, облгази Фірташа сплатили державному оператору української ГТС у середньому 30% від загальної вартості відібраного газу.

Надалі фігуранти виводили гроші в тінь через мережу підконтрольних олігарху комерційних структур. Рік у рік вони нарощували збитки для держави.

У межах кримінального провадження правоохоронці провели обшуки в офісах і за місцями проживання організаторів злочинної схеми.

На підставі зібраних доказів Фірташу, двом керівникам ТОВ "РГК", керівнику ТОВ "ЙЕ ЕНЕРГІЯ" та п'яти керівникам облгазів повідомлено про підозру за ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 та ч.3 ст.27, ч. 3 ст.209 Кримінального кодексу (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, ічинені в особливо великих розмірах організованою групою, легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

П'ятьом фігурантам підозру повідомили заочно, оскільки вони ховаються від правосуддя за кордоном. Наразі вирішується питання про оголошення їх у міжнародний розшук.

Дмитро Фірташ — бізнесмен, щодо якого Рада нацбезпеки та оборони запровадила санкції у 2021 році. Він також є співвласником Inter Media Group і засновником Group DF.

Нагадаємо, раніше ЗМІ писали про те, що СБУ повідомила про підозру Дмитру Фірташу. Розпочато обшуки в керівників фірм, які належать бізнесменові.

Раніше, 1 травня, стало відомо, що російська компанія "Альфа Страхування", співвласником якої через міжнародний консорціум "Альфа-Груп" є бізнесмен Михайло Фрідман, що потрапив під санкції, надає послуги зі страхування службових автомобілів підрозділів Національної гвардії Росії.