В СБУ подтвердили подозрение Фирташу: в чем обвиняют бизнесмена (инфографика)

По версии следствия, облгазы, подконтрольные Фирташу, "покупали" топливо у его же компании. Схема отрабатывалась 6 лет, в результате чего украинский бюджет недополучил примерно 18 миллиардов гривен.

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Служба безопасности Украины сообщила о подозрении подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу, топ-менеджерам его компаний и руководителями пяти облгазов в хищении природного газа из украинской газотранспортной системы. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-центре СБУ.

Следователи выяснили, что к организации схемы по хищению газа были причастны находящийся под санкциями олигарх Дмитрий Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему компаний. Среди них — руководители Региональной газовой компании (РГК), которая фактически управляет 20-ю городскими и областными газовыми компаниями, что составляет 70% всех газораспределительных сетей Украины.

Экспертиза установила, что только в 2021 году незаконная деятельность обвиняемых нанесла государству ущерб на сумму более 4,2 миллиардов гривен. Общая сумма ущерба бюджету государства, по предварительным подсчетам, в 2016-2022 годах может превысить 18 миллиардов гривен.

"По данным следствия, должностные лица облгазов Фирташа присвоили более 70% средств, предназначенных для закупки природного газа. По сути, речь идет о присвоении денег простых украинцев, которые оплачивали счета за коммунальные услуги", — сказано в сообщении пресс-центра СБУ.

Дело Фирташа — схема по хищению газа

По версии СБУ, схема заключалась в том, что облгазы, подконтрольные Фирташу, "покупали" топливоу его же компании. При этом они получали не более 30% от проплаченного объема газа.

Фото: пресс-служба СБУ

Дефицит, который образовывался из-за этой махинации, покрывали за счет голубого топлива, которое находилось в государственной собственности — облгазы просто отбирали "недополученное" топливо из газотранспортной системы Украины.

При этом государству за это почти не платили, ссылаясь на "отсутствие средств". По имеющимся данным, облгазы Фирташа оплатили государственному оператору украинской ГТС в среднем 30% от общей стоимости отобранного газа.

В дальнейшем фигуранты выводили деньги в тень через сеть подконтрольных олигарху коммерческих структур. Из года в год они наращивали убытки для государства.

В рамках уголовного производства правоохранители провели обыски в офисах и по местам жительства организаторов преступной схемы.

На основании собранных доказательств Фирташу, двум руководителям ООО "РГК", руководителю ООО "ЙЕ ЭНЕРГИЯ" и пяти руководителям облгазов сообщено о подозрении по ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 и ч.3 ст.27, ч.3 ст.209 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах организованной группой, легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем).

Пятерым фигурантам подозрение сообщено заочно, поскольку они скрываются от правосудия за рубежом. Сейчас решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

Дмитрий Фирташ — бизнесмен, в отношении которого Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции в 2021 году. Он также является совладельцем Inter Media Group и основателем Group DF.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что СБУ сообщила о подозрении Дмитрию Фирташу. Начаты обыски у руководителей фирм, принадлежащих бизнесмену.

Ранее, 1 мая, стало известно, что российская компания "Альфа Страхование", совладельцем которой через международный консорциум "Альфа-Групп" является попавший под санкции бизнесмен Михаил Фридман, предоставляет услуги по страхованию служебных автомобилей подразделений Национальной гвардии России.