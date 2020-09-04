Шмыгаль назвал курс доллара, заложенный в бюджете на следующий год

Прогнозируется, что курс до конца нынешнего года будет на уровне 27-28 гривен за доллар.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью телеканалу "Украина 24".

По его словам, в бюджете на 2021 год будет заложен курс доллара на уровне 29 гривен.

"Есть уже макропрогноз: там заложен рост ВВП на уровне 4,6-4,7%, порядка -6% дефицит госбюджета, курс валют закладывается на уровне 29 гривен. Он даже оптимистичнее, чем мы закладывали 29,5 гривен в этом году", – отметил Шмыгаль.

Премьер отметил, что это показатель, который дает гражданам и инвесторам уверенность, что курс валют будет держаться стабильно.

Ранее Денис Шмыгаль уже заявлял, что курс доллара до 2021 года не выйдет за пределы 29 гривен.

Отметим, Министерство экономики прогнозирует инфляцию на 2020 год в 5,9% декабрь к декабрю, тогда как в марте прогноз был 11,6%. Среднегодовой курс планируется 27 грн за доллар (в марте ожидалось 29,5 грн), а на конец года – 28,3 грн. Об этом говорится в Прогнозе социально-экономического развития Украины на 2021–2023 годы.