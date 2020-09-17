Налоговикам хотят открыть доступ к банковской тайне

Председатель Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что необходимо комплексно пересмотреть подходы к определению банковской тайны и расширить возможности не только правоохранительных, но и налоговых органов в получении доступа к счетам экономических субъектов. "Этот шаг сузит возможностей для уклонения от налогообложения, тем самым обеспечивая равные условия конкуренции на рынке", – пояснил он.

По словам Данилишина, раскрытие информации о счетах является актуальным общемировым трендом, который "постепенно, но необратимо, превращает институт банковской тайны в атрибут прошлого". Поэтому, интегрируясь в европейское и общемировой экономическое пространство, Украина не может игнорировать тренд на повышение налоговой прозрачности.

И если глава Совета НБУ говорит о банковской тайне применительно только к юрлицам, то инициатива народного депутата от "Слуги народа" Дарьи Володиной касается всех. Зарегистрированный ею законопроект № 4073 предлагает разрешить налоговикам просто по запросу получать информацию о движении средств, назначении платежей и контрагентах любого юридического или физического лица вне зависимости от ведения хозяйственной деятельности.

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Напомним, закон "О банках и банковской деятельности" предусматривает право налоговых органов на основании письменного запроса получить от банка банковскую тайну. Но объем этой информации ограничивается только сведениями о наличии банковских счетов. Органам же прокуратуры, СБУ, ГБР, Нацполиции, НАБУ, АМКУ предоставлено право получить информацию о конкретных операциях, проводимых банком в интересах клиента.

На практике налоговики находят много способов получить нужную им информацию, но это все-таки не так просто. Поэтому любопытство их пока довольно ограничено. Если же инициатива Володиной будет реализована, то они получат значительно больше возможностей для анализа операций по счетам, сопоставление операций различных контрагентов и т.п.

Напомним, министр экономики Игорь Петрашко рассказал Фокусу о том, когда Украина начнет выходить из кризиса, как правительство собирается стимулировать рост экономики без снижения налогов и какую роль в этом будут играть агросектор и льготные условия для новых инвестиционных проектов.

За январь – июль собрано 37,1 млрд грн акцизного налога с произведенных в Украине товаров. Дополнительно к плану бюджет получил 779 млн грн.