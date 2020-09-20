Глава Минфина рассказал, сколько денег использовали из COVID-фонда

Глава Министерства финансов Сергей Марченко заявил, что из COVID-фонда объемом 66 млрд гривен потрачено 23 млрд, из которых менее 10 млрд ушло на дороги. Об этом сообщил Марченко в интервью Радио Свобода.

"Я вам скажу простые цифры. Из 66 миллиардов средств фонда даже с дорогами использовано 23. На дороги использовано меньше чем 10. Вопрос стоит в эффективности использования этих средств и возможности некоторых министерств правильно распоряжаться бюджетными расходами", – заявил министр.

Также он добавил, что было бы хуже, если бы потраченные средства вовсе не были использованы.

"То есть было бы хуже, я вам объясню, если бы в месяце мы половину средств фонда использовали, а половину не использовали, и возник вопрос, почему мы не приняли в тот период времени те решения, которые позволили бы нам более эффективно распоряжаться государственными финансами", – подчеркнул министр.

"Потому что в декабре дороги уже никто не построил бы. А сейчас мы можем говорить, что и имели возможность фонд более эффективно использовать", – добавил он.

Напомним, и.о. министра образования Сергей Шкарлет заявлял, что Министерство образования и науки Украины не получило никаких средств из Фонда борьбы COVID-19. Также он добавил, что фонд борьбы с COVID-19 на сегодня пуст.

Также данные Министерства финансов ранее показали, что за неделю с 28 августа по 3 сентября из фонда борьбы с коронавирусом было потрачено 586,1 млн гривен, 546,1 млн из которых – потрачено на строительство и реконструкцию дорог.

26,6 млн было потрачено на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты.