Новое руководство НБУ не хочет укрепления гривны, – Dragon Capital

Новая команда Национального банка дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны. Такое мнение высказал глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала в ходе конференции в Киеве.

По его словам, предыдущая команда, хотя и выкупала доллар, но не меняла направление, давала курсу постепенно укрепляться. Новая же команда не дает ему укрепляться, и дала рынку сигнал, что она не будет позволять этого.

Динамика курса гривны

Фиала считает, что рынок понял позицию Нацбанка, что также привело к девальвации. "Это заставило НБУ на прошлой неделе продать больше $70 млн где-то на уровне 28,15 грн/$1, чтобы эту девальвацию немного притормозить", – добавил он.

Глава Dragon Capital добавил, что несмотря на декларацию командой нового главы НБУ Кирилла Шевченко неизменности политики центробанка и продолжения плавающего курсообразования, "всем игрокам (и банкам, и экспортерам) стало понятно, что НБУ будет подыгрывать или помогать выполнить те задачи, которые озвучил президент и которые заложены бюджете".

Напомним, Министерство экономики прогнозирует инфляцию на 2020 год в 5,9% декабрь к декабрю, тогда как в марте прогноз был 11,6%. Среднегодовой курс планируется 27 грн за доллар (в марте ожидалось 29,5 грн), а на конец года – 28,3 грн.