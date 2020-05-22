В свободном плавании. Что ждет курс гривны и переживет ли она эмиссию от НБУ

Почему курс доллара вновь пополз вверх и что ждет гривну после смягчения карантина и запуска печатного станка для финансирования крупных инфраструктурных проектов, разбирался Фокус

21 мая на валютных торгах курс гривны к доллару снизился с 26,67/26,69 до 26,70/26,74. НБУ не вмешивался в ход торгов, дав национальной валюте возможность самой найти равновесный курс. 22 мая Нацбанк несколько ослабил и официальный курс — на 18 копеек до 26,77 USDUAH. В течение пятницы курс доллара на межбанке, по данным Kurs.com.ua, вырос до 26,86/26,9 USDUAH, а НБУ вновь предпочел устраниться от торгов, не продавая и не покупая валюту.

Это происходит на фоне высокого бюджетного дефицита, смягчения карантина и начала эмиссии гривны ради финансирования крупных инфраструктурных проектов. Стоит ли начинать беспокоиться и какой курс доллара будет к концу 2020 года, разбирался Фокус.

Эмиссия гривны и курс доллара

После пересмотра госбюджета в 2020 году его дефицит вырос втрое — почти до 300 млрд грн (более $11 млрд по курсу НБУ). Частично покрыть его в правительстве собираются за счет внешних заимствований. Как ожидается, львиную долю даст МВФ, с которым Украине удалось достигнуть предварительного согласия на выделение $5 млрд в течение 18 месяцев. Стоит отметить, что как минимум часть этих денег будут направлены на бюджетную поддержку, а от Евросоюза Украина рассчитывает получить еще около 1,2 млрд евро ($1,3 млрд).

По оценке опрошенных Фокусом экспертов, денег международных доноров все равно не хватит, чтобы залатать дыру в бюджете. Которая, к концу года может оказаться существенно больше официально объявленной.

В такой ситуации эмиссия гривны может стать единственным вариантом для власти во главе с Владимиром Зеленским, который продолжает грезить крупным дорожным строительством, чтобы вписать свое имя в историю.

И хотя в НБУ по-прежнему выступают против прямого включения "печатного станка", их, по всей видимости, вполне устраивает схема закачивания рефинанса в "Укравтодор" через государственный Укрэксимбанк.

Стоит отметить, что еще в середине апреля замглавы НБУ Дмитрий Сологуб сравнил идею денежной эмиссии с намерением "выпустить джина инфляции и девальвации", ведь из-за нее гривна стремительно обесценится, а цены – вырастут.

"Это вернется экономике бумерангом. А пострадают, прежде всего, люди с самыми низкими доходами, которых мы наоборот должны защитить. Эмиссия – это просто, но безответственно", – заявлял он. Однако уже 8 мая регулятор начал выдавать рефинансирование "Украэксимбанку" на общую сумму в 20 млрд гривен, который, в свою очередь, направляет эти деньги на выкуп у "Укравтодора" облигаций, обеспеченных государством.

По оценке гендиректора инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы, до конца 2020 года НБУ таким образом "напечатает" около 100 млрд грн или $4 млрд

И хотя НБУ рассчитывает, что банки за счет полученного рефинансирования запустят кредитование долгосрочных инфраструктурных проектов, а те, в свою очередь, помогут запустить экономику, многие эксперты опасаются, что вместо этого нас может ожидать массовая конвертация "откатов" в валюту и увеличение импорта дорожной техники и материалов. Тем более, что журналисты уже сообщают о случаях покупки "Укравтодором" асфальта по завышенной в 2 раза стоимости.

"Как показал период строек к Евро-2012 – это, в первую очередь, инструменты околобюджетного кормления, которые зачастую никак на экономику не влияют", – рассказывал Фокусу финансовый аналитик Иван Угляница. Другие эксперты указывали на выводы Национального комитета промышленного развития, который еще осенью 2019 года сообщал, что увеличение госрасходов на строительство дорог в Украине приводит лишь к росту импорта дорожной техники и материалов.

О подобных опасениях говорится и в свежем материале Экономической правды, в котором отмечается, что побочными эффектами эмиссии, не подкрепленной экономическим ростом, могут стать ускорение инфляции, девальвация гривны и нарушения макрофинансовой стабильности. Тем более, что НБУ пока не вводит никаких ограничений на объемы долгосрочного рефинансирования и не спрашивает у банков, как они планируют использовать полученные средства.

В то же время в НБУ уверяют, что просчитали риски и не боятся, что банки направят полученную гривну на межбанк.

"Собственные операции банков с валютой ограничены лимитом 10% от их регулятивного капитала, поэтому введение долгосрочного рефинансирования не влияет на возможности банков осуществлять собственные операции на валютном рынке", — заверили в НБУ.

Прогнозы курса гривны на 2020 год

В НБУ уверяют, что резких скачков курса гривны в ближайшем времени не будет и смягчение карантина их не вызовет. Глава Нацбанка Яков Смолий объясняет это тем, что во время действия жестких ограничений валюту можно было обменять онлайн, а обменники никто не закрывал. Поэтому все желающие и так могли купить или продать доллары.

"В первую очередь население начнет тратить деньги, которые у них еще есть, потому что есть определенный отложенный спрос. Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы ожидаем некоторое увеличение потребления, если сравнить с карантином, а не увеличение валютных накоплений или валютных операций", — рассказал Смолий, который отметил, что НБУ научился успокаивать колебания курса и неплохо справился с этой задачей во время ажиотажной покупки валюты в марте.

Не ожидают резкой девальвации в ближайшее время и банкиры, опрошенные сегодня РБК-Украина, по оценке которых в ближайший месяц курс гривны останется в коридоре 26,5 USDUAH плюс/минус 50 копеек. В то же время при выходе из него возможна девальвация до 27,5 USDUAH.

Впрочем, большинство долгосрочных прогнозов, в том числе и макропрогноз правительства, предусматривают постепенную девальвацию гривны в течение всего 2020 года.

Аналитики JP Morgan предполагают, что курс гривны снизится до 29 USDUAH в третьем квартале и к концу года достигнет уровня 29,5 USDUAH.

В свою очередь эксперты Capital Times полагают, что среднегодовой курс в 2020 году составит 28 USDUAH (среднегодовой курс в первые 4 месяца 2020 года — около 25,6 USDUAH.