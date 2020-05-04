Дефицит госбюджета с начала года превысил 41 миллиард гривен

Доходы бюджета за четыре месяца составили 314,98 млрд гривен при плане в 356,38 млрд гривен

Государственный бюджет Украины в апреле 2020 года был недовыполнен по доходам на 11,6%, или на 13,6 млрд гривен, а с начала года – на 41,39 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы.

Доходы госбюджета за март составили 103,95 млрд гривен при плане 117,59 млрд гривен, а за четыре месяца – 314,98 млрд гривен при плане в 356,38 млрд гривен.

В частности, налоговые поступления в апреле составили 26,68 млрд грн, что на 16,2% меньше плана и на 6,9% ниже прошлогоднего уровня. За четыре месяца налоговые поступления составили 137,51 млрд грн, что на 7,8% ниже плана, но на 9,9% выше показателя за январь-апрель-2019, указало казначейство.

Доходы местных бюджетов в апреле-2020 снизились на 18,5% и были на 21,7% ниже ожидаемого показателя – 25,05 млрд грн, а за четыре месяца местные бюджеты получили 88,97 млрд грн – это на 11,2% ниже плана и на 3% больше к аналогичному периоду прошлого года.

Стоит отметить, что в госбюджет заложен среднегодовой курс доллара районе 29,5 грн/долл. Уточним, что для выхода на среднегодовой показатель 29,5 нужно, чтобы курс валюты держался до конца 2020-го на уровне 30-30,5 грн/долл и выше, однако в настоящее время доллар стоит немногим более 27 гривен.

Ранее Фокус разбирался, как экономисты оценивают планы правительства по перезапуску украинской экономики и стоит ли опасаться разгула инфляции из-за включения печатного станка.

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13 апреля Верховная Рада приняла законопроект о секвестре госбюджета на 2020 год. "За" проголосовали 249 народных депутатов. "Слуга народа" дала 226 голосов, депутатская группа "Доверие" - 15, "За майбутне" - 5, внефракционные - 3.

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