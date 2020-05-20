Зарплата в $250 — это не бедность. 10 главных тезисов пресс-конференции Зеленского

20 мая президент Владимир Зеленский дал пресс-конференцию по итогам первого года президентства. Фокус собрал наиболее интересные ответы главы государства

Пресс-конференция Зеленского прошла в парковой части Мариинского дворца. Анонсировали ее утром 19 мая, а количество мест для журналистов ограничили из-за эпидемии коронавируса. В итоге на пресс-конференцию Зеленского не пустили представителей нескольких всеукраинских изданий. Отказ в аккредитации получил и Фокус.

Зеленский о "конце эпохи бедности"

"Конец эпохи бедности в Украине полностью не наступил. Он не может наступить, когда кризис в мире. Когда вы получили бедную страну, вы должны делать шаги, должны ее менять, и это будет, мы боремся за это. У нас нет просто так денег, они не падают с неба".

"У них мировая статистика (данные ЮНИСЕФ о росте уровня бедности в Украине, – ред.), они сравнивают прожиточный минимум, а в целом средняя зарплата у нас меньше. Это не совсем адекватная (в хорошем смысле) информация об Украине. Кажется оценивалось, что это все люди, которые будут получать 5-6 тысяч гривен. И они считают, что они бедные. Да – это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. У них $250 – это мизерные зарплаты. У нас – это тоже маленькая зарплата, но не является бедностью", – заявил президент.

"Я даю себе несколько месяцев, чтобы дожать, и мы найдем дипломатический выход согласно Минским соглашениям. Я не хотел бы использовать план "B" и "С". Я понимаю, что общество по-разному оценивает прямые переговоры с Путиным. Но мы должны это делать. Есть некоторые вещи, которые ты можешь понять только один на один. И есть некоторые ответы, которые ты можешь услышать только когда ты один на один. Чтобы понять 100-процентные выводы и идти в по другому плану, плану "B".

"Они (незаконные вооруженные формирования, – ред.) там разные. Там есть россияне, там есть украинцы, которые взяли паспорта, и теперь они граждане России, потому что там была паспортизация. Я даже не знаю, кто они, эти люди, которые с паспортами украинскими и российскими".

"Просто прекратить стрелять. Это сложный процесс. Я никогда не призывал, что бы наша армия не отвечала. У нас очень сильная армия, но мы не провоцируем. Если по нам стреляют – мы отвечаем. Но мы первыми стрелять не будем. Если бы та сторона просто перестала стрелять, согласно Минским соглашения и Нормандскому формату, тогда бы все закончилось. Но боевики не хотят".

"Было заявление Пасечника (главаря "ЛНР" с обвинениями в обстрелах со стороны ВСУ, – ред.). Два месяца десятки машин ОБСЕ не пропускают на ту территории. И при этом они говорят, что ОБСЕ фиксирует, что мы стреляем по гражданским. Мы не стреляем по украинцам, мы отвечаем боевикам".

Зеленский о кадровом голоде и "друзьях" во власти

"Ни одного кума или военного друга я не назначал".

Зеленский отметил, что Андрей Ермак – не кум, а доверенное лицо, которому он доверяет.

"У нас кадровый голод в стране. Я не могу найти хорошего министра культуры. Мы сейчас ищем с премьером. Нам очень сложно найти министра образования. Нам очень сложной найти министра энергетики, потому что какого бы человека не взяли в отрасли энергетики, на следующий день СМИ пишут: это точно человек Ахметова или человек Коломойского, или господина Пинчука", – пожаловался президент.

"Для меня это пустое дело. Я знаю, кто проводил эти записи, я знаю для чего. Я знаю, кто хотел шантажировать меня лично этими записями и Ермака. Я знаю, кто это сделал. Не готов сейчас говорить [кто именно], поскольку сейчас идет следствие, но я знаю ответ – как бы там следствие не закончилось – у меня есть ответ. Частично там есть ответ, почему я увольняю некоторых людей".

Зеленский о борьбе с коронавирусом в Украине

"Замечаний к Шмыгалю нет. Мы боремся вместе с СOVID-19. И я вижу, что в этом направлении мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом. Возьмите статистику. Даже не сравнивая со странами по такой же территории и населению – мы одни из лучших. Потому что сделали все вовремя".

Зеленский о втором этапе медреформе

"Медицинская реформа... там действительно первичку сделали и она действительно неплохая, довольны были медики первичкой. Но это не все медики – это первое. Второе – COVID-19 показал, что не получилось реформы. Там есть нормальные вещи, которые были сделаны. Но очень много всего, на что не обращали внимания, и мы оказались просто голые, если можно, медицински... перед таким вызовом".

"Вот почему я говорю, что надо пересматривать реформу... Она неразумна. Она – не для людей, она точно не для врачей, она ни для кого, поэтому надо ее пересматривать".

Зеленский о втором сроке

"Я подумаю. Любой кандидат, у которого процент 10, 15 или 16 в начале любой предвыборной кампании, не имеет права идти в президенты. Просто не имеет права. Потому что это значит одно: общество его не поддерживает. Я вижу, что работа сложная, но, если будет большая поддержка, я смогу об этом подумать. У меня есть, чем думать".

"Сейчас рейтинги говорят, что у меня 40-50%, но главное, что соцопросы говорят, что во втором туре я сейчас получил бы 75% с любым соперником, а в первом туре – больше, чем год назад".

Зеленский о "приговоре Порошенко" и "пленках Деркача"

"Я всем отличаюсь от Порошенко – как физиологически, и как Президент. Я честный порядочный человек, который болеет за эту страну. Я, может, не так красиво общаюсь по-украински, как президент Порошенко. Так и есть, но я уважаю эту страну, уважаю граждан Украины, уважаю украинский язык, уважаю каждого".

"Я уверен, что все еще впереди, вы же видели вчерашний скандал ("пленки Деркача"). Я думаю, что они так руководили, что их ждет много приключений и приговоров. Не хочу об этом говорить, поскольку это должны быть приговоры судов. Я знаю, что еще вчера генпрокурор открыл уголовное производство. Будут расследовать. Я знаю, что это может быть квалифицировано как госизмена. Это вопрос к правоохранителям".

Зеленский о роспуске Верховной Рады

"Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты. Банковский закон, и земельная реформа, неприкосновенность, импичмент, пока все что мы обещали – принимаются. Пока они будут голосовать, я буду поддерживать партию "Слуга народа". Точнее тот состав партии, монобольшинство. Но если депутаты, перестанут голосовать за важные законопроекты и "начнут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы, вы понимаете о чем я, я буду распускать парламент".