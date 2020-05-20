Зеленский назвал условие для роспуска Верховной Рады

Президент готов снова распутить парламент, если "Слуга народа" перестанет голосовать за важные законопроекты

Президент Владимир Зеленский, что будет поддерживать фракцию "Слуга народа", пока она будет голосовать за важные законопроекты. В противном случае он готова распустить Верховную Раду. Об этом президент заявил на пресс-конференции.

"Пока партия "Слуга народа" будет голосовать за все важные законопроекты. Банковский закон, и земельная реформа, неприкосновенность, импичмент, пока все что мы обещали – принимаются. Пока они будут голосовать, я буду поддерживать партию "Слуга народа". Точнее тот состав партии, монобольшинство", - заявил президент.

При этом он отметил, что, если депутаты, перестанут голосовать за важные законопроекты и "начнут лоббировать интересы той или иной коммерческой группы, вы понимаете о чем я, я буду распускать парламент".

Напомним, год назад, 20 мая 2019 года, сразу после принятия присяги президента Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады на основании отсутствия коалиции в парламенте. КСУ тогда признал конституционным роспуск парламента.

29 августа во время первого заседания Рады нового созыва Зеленский заявил, что "распускать парламент не страшно".