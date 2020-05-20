"Они там разные". Зеленский рассказал, кто воюет на Донбассе на стороне боевиков
2020-05-20 13:22:00
Президент подтвердил, что на востоке страны воюют и россияне, и украинцы с паспортами РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что на Донбассе, на стороне боевиков, воюют разные люди. Об этом сообщил Зеленский во время пресс-конференции у Мариинского дворца.
"Они там разные. Там есть россияне, там есть украинцы, которые взяли паспорта, и теперь они граждане России, потому что там была паспортизация. Я даже не знаю, кто они эти люди, которые с паспортами украинскими и российскими", – говорит президент.
Также Зеленский подтвердил, что на территории Донбасса воюют и российские военные.
"И есть много доказательств причастности российской десантуры, которые стреляют по нашим людям. Мы все это понимаем, и нет смысла повторять это каждый раз. Нет никакой "зради" от президента Украины. Мы точно знаем, кто там есть, и сколько их там. И знаем, почему они стреляют", – заявил Зеленский.
Кроме этого, президент подтвердил, что команды боевикам на Донбассе отдают из России.
"Там есть и российские военные, и российские граждане, там все они есть. Мы понимаем, что из России идут команды", – подытожил президент.
Как ранее сообщал Фокус:
- В парковой зоне Мариинского дворца проходит пресс-конференция президента Владимира Зеленского по итогам первого года пребывания на посту главы государства.
- Также журналисты массово жаловались на отказы в аккредитации на пресс-конференцию Зеленского. Украинские издания получили письма, в которых говорится, что количество представителей СМИ на конференции ограничено из-за карантина.