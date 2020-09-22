Гривна официально подешевела до минимума с марта 2019 года

По сравнению с предыдущим банковским днем, курс понижен еще на одну копейку, он достиг минимального уровня не только с начала текущего года, но и с марта 2019 года. Тогда, 13 марта, курс гривны снизился до 28,27 грн, а потом начал расти.

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Динамика официального курса гривны

Напомним, новая команда Национального банка дала рынку сигнал о недопущении укрепления курса гривны. Такое мнение высказал глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

Министерство экономики прогнозирует инфляцию на 2020 год в 5,9% декабрь к декабрю, тогда как в марте прогноз был 11,6%. Среднегодовой курс планируется 27 грн за доллар (в марте ожидалось 29,5 грн), а на конец года – 28,3 грн.