В НБУ прогнозируют дальнейшее снижение банками ставок по депозитам для населения

Если депозитные ставки снизятся, то и кредиты могут подешеветь.

Девальвационные ожидания в стране снижаются, инфляция остается низкой, учетная ставка НБУ держится на рекордно низком уровне 6%. На этом фоне банки уже установили депозитные ставки менее 10%, но у них еще остаются возможности для их снижения. Так считает директор департамента монетарной политики и экономического анализа Национального банка Владимир Лепушинский.

Он также отмечает, что банки сейчас имеют избыток ликвидности, а средневзвешенная стоимость ресурсов, которые они привлекают от бизнеса и населения, выше ставки по депозитным сертификатам НБУ. Это должно побудить их к развитию кредитования, а снижение ставок по депозитам должно привести к удешевлению кредитов.

По данным НБУ, в августе средние процентные ставки банков по новым депозитам в гривне для населения были 9,4% годовых, что на 0,3 п.п. ниже, чем в июле.

На 17 сентября средняя стоимость долгосрочных кредитов в гривне для населения была 29,7%, 17 августа – 31,8%, а 17 июля – 29,3%.

Напомним, денежные переводы трудовых мигрантов в Украину за июль снизились на 13,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, до 922 млн долларов.

Нацбанк совместно с профильным комитетом ВР готовит законопроект о регулировании деятельности коллекторских компаний.