Проверьте кошельки. НБУ выводит из обращения еще одну монету и часть банкнот

Речь идет о 25-копеечной монете и банкнотах, которые ввели в обращение до 2003 года.

С 1 октября 2020 года в Украине из оборота изымут банкноты, которые находятся в обращении уже 24 года, а также монеты номиналом в 25 копеек.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

В Нацбанке поясняют, что монеты номиналом 25 копеек сейчас не размениваются из-за изъятия из обращения монет номиналами 1, 2 и 5 копеек, что произошло в прошлом году.

По мнению банка, теперь эта проблема решится. Изъятие из обращения монет номиналом 25 копеек упростит наличные расчеты.

В финучреждении уверяют, что это нововведение не повлияет на инфляцию, поскольку при отсутствии монет номиналом 25 копеек при наличных расчетах "могут применяться правила округления общих (в чеке) сумм расчетов наличными за товары, работы или услуги (до сумм, кратных 10 копейкам)".

Также Национальный банк будет активно выводить из обращения бумажные банкноты 1 и 2 гривны и монеты 1 гривна образца 1996 года, заменяя их на соответствующие оборотные монеты образца 2018 года.

Банкноты старого образца, введенные в оборот до 2003 года, уже почти не выполняют свою функцию платежного средства. Сейчас в обращении их остается около 1,8% от общего количества банкнот.

Напомним, с 1 октября 2019 года монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек перестали быть платежным средством. Они вышли из оборота и ими нельзя больше рассчитываться.

Как дело обстоит с инфляцией?

Международный валютный фонд ожидает, что ВВП Украины в 2020 году сократится на 7,7% из-за коронавируса. Это больше чем в 2014 году, но меньше чем в 2015-м.

Согласно консенсус-прогнозу Минэкономики, в 2020 году экономика Украины сократится на 4,2%. Такое прогноз - это среднее (медианное) значение. Разброс же оценок этого параметра очень большой: от падения на 6,6% до роста на 1,4%. Ожидается, что в 2021 году начнется постепенное восстановление, прогноз – рост на 2,4% (от низкого уровня 2020 года), разброс оценок от 1,5% до 4,4%.