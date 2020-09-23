Зеленский спрогнозировал "ощутимый и устойчивый" рост экономики

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на неутешительные показатели ВВП, уже второй месяц подряд фиксируется "рост экспорта, что является очень хорошим признаком".

Об этом он сообщил в интервью словацкому экономическому изданию Hospodárske noviny.

"Во втором квартале мы имели спад экономики — как и все другие страны. У нас было минус 11,4% ВВП. Это во время самых жестких карантинных ограничений. Но уже к концу года экономическое восстановление станет ощутимым и устойчивым. Уже второй месяц подряд мы фиксируем рост экспорта, что является очень хорошим признаком", — сказал глава государства.

Кроме того, по словам Зеленского, "растут международные резервы нашего Национального банка".

Напомним, по мнению аналитиков МВФ, сокращение реального валового внутреннего продукта Украины в 2020 году достигнет показателя 8,2%. В фонде уверены, что мировая экономика сможет вернуться на докризисный уровень не раньше 2023 года.