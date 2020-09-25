Платные камеры СИЗО принесли Украине почти миллион гривен

От платных камер в СИЗО по состоянию на 24 сентября Украина получила уже 926 тысяч гривен и сумма поступлений еженедельно увеличивается, сообщает пресс-служба Минюста.

"Лидерскую позицию продолжает удерживать столичный следственный изолятор – в этом учреждении за пользование помещениями с улучшенными условиями содержания заплатили более полумиллиона гривень", – сказано в сообщении.

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Всего по Украине платные камеры открыты в 21 СИЗО, а воспользовались этой услугой в 19 следственных изоляторах.

Напомним, по словам министра юстиции Дениса Малюськи, стоимость камеры в Киеве зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2 тыс. грн в сутки, 8 тыс. грн за неделю и 12 тыс. грн в месяц.

Полученные средства СИЗО будут направлять на поддержание надлежащих условий содержания в бесплатных камерах, обещал министр.

Сообщалось, что пилотный проект платных камер будет действовать до кона 2021 года.

Минюст также предлагает приобретать подарочные сертификаты на оплату платных камер.