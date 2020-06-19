Малюська сравнил платные камеры в СИЗО с операциями в больницах за 100 млн грн

Если человек хочет больше, чем минимум, который может предложить ему государство (кровать и два с половиной метра площади) он должен платить

Об этом в интервью Фокусу рассказал министр юстиции Денис Малюська.

Так, по словам министра платные камеры в СИЗО – это как специализированная помощь в больницах.

"Операции за 100 млн грн государство не может оплачивать каждому – его ресурсы небезграничны. Как не может всем бесплатно предоставить дополнительную охрану: хотите обезопасить себя дополнительно – нанимайте людей, которые будут рядом 24 часа в сутки", – говорит он.

"Есть база, за которую платит государство, и есть излишек, за который приходится платить из собственного кармана. Такая же история с тюрьмами. Есть минимальный уровень, гарантированный государством: кровать, два с половиной квадратных метра площади. Хотите больше – платите и получайте", – добавил Малюська.

Также глава Минюста отметил, что в Лукьяновском СИЗО пять человек уже заплатили по 12 тыс. грн за месяц пребывания в камерах повышенной комфортности.

Рассказал Малюська и о частных СИЗО. По его словам, такие изоляторы будут обустроены в соответствии с государственными нормами. "Все прочее – капитальное строительство, питание, коммунальное обслуживание – ложится на плечи инвестора, он рассчитывает стоимость своих услуг", – рассказывает Малюська.

После избрания меры пресечения, уточняет Малюська, у человека появится выбор: ехать либо в государственный, либо в частный изолятор.

Полный текст интервью с министром юстиции Денисом Малюськой читайте в свежем впуске журнала "Фокус" и на сайте Focus.ua.

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