"На них есть спрос": Малюська выступил за мобилизацию осужденных за более жестокие преступления (видео)

Глава Минюста Денис Малюська спрогнозировал неизбежное усиление "возмущения и медийного шума" из-за мобилизации осужденных в Украине. Он объяснил, почему это не похоже на набор заключенных в ВС РФ.

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В Украине начали мобилизацию осужденных. Министр юстиции Денис Малюська рассказал о вероятных последствиях нового решения и поделился собственным мнением относительно ограничения статей, наказанных по которым сейчас берут на службу в ВСУ. Об этом известно из интервью, опубликованного 11 июня на YouTube-канале "Это никто не будет смотреть".

Мобилизация осужденных ведет к возмущению

Министр убежден, что к мобилизованным осужденным будет приковано внимание.

"Если заключенный, который вышел условно-досрочно, чтобы присоединиться к рядам Вооруженных сил, потом совершит преступление, это будет вызывать гораздо больше возмущения и медийного шума, чем если преступление совершит обычный военнообязанный", — объяснил он.

По словам Малюськи, в Украине совершают преступления и военные, которые возвращаются на ротацию или приезжают в отпуск на неделю-две. Он отметил, что до медиа не доходят такие новости, но эту "важную проблему" не следует пропускать. Однако чиновник спрогнозировал, что в случае совершения преступления мобилизованным осужденным будет "несравненно больше шума".

"Это не предубеждение. Люди сейчас имеют определенный страх, а он потом будет каким-то образом доказан. Все мы любим говорить: "а я же говорил". Это нас ожидает", — добавил он.

Разница с мобилизацией осужденных в РФ

Малюська отметил, что в России механизм не был добровольным — сначала заключенных пытались убеждать и обещать им деньги, но потом это превратилось в принуждение. Кроме того, отличается система обеспечения.

"У нас есть специальные ограничения, но в целом статус очень похож на обычных военнослужащих. Участие — добровольное, есть социальное обеспечение", — пояснил глава Минюста.

Он отметил, что министерство будет общаться с ВСУ и не будет рекомендовать мобилизацию тех, кто с большей вероятностью может совершить преступление снова.

"Поэтому это очень выборочный будет подход — не массовый", — заверил Малюська.

Мобилизация более жестоких осужденных — за или против

Министр спрогнозировал, что учитывая выборочный подход вместо десятков тысяч мобилизованных осужденных будут тысячи. Однако возможность пойти в ВСУ будет доступна не всем, а только тем, кого судили за определенные категории преступлений. В то же время сам Малюська признался, что не против мобилизации и тех, кто совершил более жестокие и насильственные преступления.

"Мне это не нравится, но да, зрителей это успокоит. Учитывая, что в отдельных спецподразделениях на них есть спрос, я бы разрешил им идти воевать", — поделился он.

Глава Минюста уточнил, что среди таких преступников есть "достаточно адаптированные к нормальной жизни".

Интервью с Денисом Малюськой (о мобилизации осужденных — с 6:35)

Напомним, Фокус публиковал перечень статей, осужденным по которым доступна возможность мобилизации в Украине. Пойти служить в ВСУ, в частности, не могут те, кто убил двух или более людей с жестокостью и сексуальным насилием.

7 июня боец 24 ОШБр "Айдар" Станислав Бунятов сообщал, что инструкторы отмечают у мобилизованных осужденных высокий уровень мотивации. Говорят, таких мотивированных бойцов не видели еще с 2022 года.