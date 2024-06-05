Мобилизация в Украине: с какими уголовными статьями берут в армию

В законе о мобилизации осужденных указываются восемь статей, с которыми невозможно получить условно-досрочное освобождение и попасть в Силы обороны. Отдельно отмечается, что с тяжелыми преступлениями в ВСУ не принимают.

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Осужденные мужчины призывного возраста в условиях мобилизации в Украине имеют возможность получить свободу, если согласятся пойти в армию. Речь идет только о тех гражданах, которые не совершили тяжких преступлений, или не посягали на государственную безопасность. Об особенностях призыва осужденных говорится в тексте закона №3687-IX, опубликованном на портале Верховной Рады.

Призыв осужденных при мобилизации в Украине

Текст закона посвящен внесению изменений в Уголовный кодекс. Среди прочего, добавляется статья 81-1, в которой приведены условия досрочного освобождения при мобилизации в Украине. Также есть изменения в законе "О воинской обязанности": в ст. 4 указывают, с какими преступлениями не берут в ВСУ, а в ст. 39 указываются особенности призыва осужденных.

Мобилизация осужденных

Мобилизация осужденных при мобилизации в Украине возможна, если они не лишили жизни полицейских, не совершали разного вида сексуального насилия и не являются осужденными высокопоставленными чиновниками.

Граждане могут получить условно-досрочное освобождение во время мобилизации в Украине и пойти в армию, если они:

не совершили изнасилование, не допустили сексуального насилия, не было принуждения к половым контактам, не развращали и не домогались к несовершеннолетним (ст. 152-156-1 Уголовного кодекса);

никаким образом не были причастны к совершению террористического акта (ст. 158-158-1);

не сбивали человека насмерть при нарушении правил дорожного движения в пьяном состоянии (ст. 286-1 ч. 4);

не нападали на правоохранителей и военнослужащих Сил обороны (ст. 348);

не были лицами, занимавшими "особо ответственное положение" в органах власти.

Мобилизация в Украине — фрагмент закона об условно-досрочном освобождении при призыве Фото: Скриншот

Если гражданин соответствует приведенным критериям, он может получить условно-досрочное освобождение, говорится в законе. После этого его должны доставить в территориальный центр комплектования (ТЦК). В военкомате заключается контракт на военную службу при мобилизации в Украине и служба должна проходить в специальных подразделениях с согласия соответствующего командира.

Кого из осужденных не мобилизуют?

Отдельно отмечается, что в ВСУ при усилении мобилизации в Украине не возьмут тех, кто имеет непогашенную или не снятую судимость за:

убийство двух и более людей, соединенное с жестокостью и сексуальным насилием,

или осужденных за тяжкие коррупционные преступления,

или тех, кто совершил преступления, с которыми невозможно получить условно-досрочное освобождение для военной службы.

Мобилизация в Украине — фрагмент закона о призыве осужденных Фото: Скриншот

Отметим, ранее Фокус рассказывал о том, что президент Владимир Зеленский ввел в действие закон, который позволил брать в армию осужденных при мобилизации в Украине. В мае состоялись первые встречи осужденных с представителями ВСУ, которые набирали людей. На фотографиях, сделанных во время общения в колонии, можно увидеть около полусотни граждан, которые общаются с военнослужащими одной из бригады. Между тем в Минюсте сообщили, что среди такой категории граждан есть около 4 тыс., которые готовы присоединиться к Силам обороны.