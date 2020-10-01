Зеленский считает, что Украина должна развивать атомную энергетику, хотя "против будут работать много стран"
Украина будет развивать свою атомную энергетику, достраивать АЭС, несмотря на противодействие многих стран. Президент Владимир Зеленский сказал об этом на брифинге в Ривненской области, сообщило "Интерфакс-Украина".
"Самый дешевый вид электроэнергии для украинцев, для потребителя, поэтому мы будем это развивать", – сказал он.
Что же касается безопасности, то "если профессионалы строят, а государство работает над безопасностью АЭС, то ничего не угрожает ни природе, ни климату".
Зеленский считает, что у Украины есть все возможности быть в вопросе атомной энергетики одной из первых и в Европе, и в мире.
"Я понимаю, что против будут работать много стран, чтобы полностью уничтожить "атомку" в Украине. А мы ее будем, наоборот, защищать", – пообещал президент.
Напомним, в Украине действуют четыре атомных электростанции с 15 энергоблоками. Запорожская АЭС с шестью энергоблоками общей установленной мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе. По количеству энергетических реакторов Украина занимает 10-е место в мире и пятое в Европе.
На долю АЭС в стране приходится до 55% выработки электроэнергии.
В 2006 году правительство Украины запланировало строительство 11 новых энергоблоков к 2030 году.
Ранее Украина закупала тепловыделяющие сборки для реакторов исключительно в РФ, но с 2005 года в страну также поступает топливо американской Westinghouse.
Нынешний договор "Энергоатома" и Westinghouse Electric предусматривает поставку ядерного топлива для обеспечения семи из 15 украинских атомных энергоблоков до 2025 года.
Также Westinghouse думает над организацией в Украине и производства ядерного топлива.