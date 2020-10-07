Золотовалютные резервы Украины за сентябрь сократились на 2,5 млрд долларов

Международные (золотовалютные) резервы Украины за сентябрь сократились на 8,7% или на 2 523 млн долларов. На 1 октября размер резервов составил 26 526 млн долларов. Такие данные приводит НБУ.

При этом уровень резервов остается на 4,8% или на 1 226 млн долл. выше, чем было на начало года.

Динамика международных резервов

В целом динамику резервов в течение сентября определяли следующие факторы:

операции правительства по управлению государственным долгом. Общий объем платежей по обслуживанию и погашению долга в иностранной валюте составил 2,66 млрд долл. При этом валютные поступления в пользу правительства составили 445 млн долл. США;

операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. В сентябре спрос на валюту превышал предложение. Для сглаживания курсовых колебаний НБУ продал 231,5 млн долл., а приобрел только 34 млн;

переоценка финансовых инструментов (вследствие изменения рыночной стоимости и курсов валют). В сентябре их стоимость уменьшилась на 105,7 млн долл.

Ранее Национальный банк обнародовал график плановых платежей по государственному долгу по состоянию на 1 апреля 2020 года – пиковые выплаты приходятся на третий квартал. Правительство, центробанк, предприятия и банки должны будут выплатить 6,22 млрд долл., из которых 589 млн – долг МВФ. Также в третьем квартале необходимо выплатить 10,2 млрд грн нерезидентам, которые владеют украинскими облигациями.

Напомним, рост резервов в июле был обусловлен прежде всего размещением правительством еврооблигаций и облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).