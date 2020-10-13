Бумажный дом "Аркады". Почему рухнул один из старейших банков Украины и будут ли достроены его дома

Один из старейших банков страны, работавший с 1993 года, покидает банковский рынок. 24 сентября НБУ отозвал лицензию, а на следующий день, 25 сентября, Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) запустил его трёхлетнюю ликвидацию — до 24 сентября 2023-го. В Фонде отмечают, что предлагали банк новым инвесторам. «Мы получили три письма от заинтересованных банков, в которых они просили предоставить детальную информацию. Фонд подготовил ответы, но реальных заявок на покупку не было, поэтому НБУ получил от нас рекомендацию ликвидировать банк», — рассказывает Ольга Белей, заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ. Фонд уже начал выплаты вкладчикам первой очереди — речь идёт о выплате порядка 300 млн грн клиентам, чьи вклады не превышают гарантированную сумму 200 тыс. грн.

Банкопад

Отнести «Аркаду» к неплатёжеспособным и ввести в банк временную администрацию НБУ решил 25 августа. Там отвечают, что сделали это из-за резкого сокращения капитала банка на более чем 50% от минимального установленного уровня (сегодня это 200 млн грн). По состоянию на 1 августа капитал банка, согласно данным НБУ, составлял 320,4 млн грн. «Проблемы с капиталом произошли из-за потери основного актива — здания главного офиса и земельного участка по адресу: ул. Ольгинская, 3, в Киеве. В 2019-м банк предоставил указанную недвижимость в качестве залога по кредиту, привлечённому связанной с банком компанией-застройщиком. На момент заключения кредитного договора оценочная стоимость здания составляла более 620 млн грн (почти 27% от всех активов банка). Кредитор из-за несвоевременного обслуживания долга застройщиком переоформил на себя право собственности на это здание. Банк отразил списание с баланса указанного объекта недвижимости, в результате капитал банка упал ниже нормативного уровня и стал отрицательный», — объясняют в НБУ.

Самым проблемным последствием «Аркады» стали недострои и 13 тыс. человек, которые не знают, получат ли ключи от квартир

О проблемах Нацбанку было известно гораздо раньше этой истории. В НБУ говорят, что в декабре 2019-го центробанк по результатам проверки в «Аркаде» операций доверительного управления сообщил СБУ факты, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности. Тогда НБУ беспокоился о долгостроях, ведущихся за счёт фондов финансирования строительства (ФФС), которыми управлял банк. Более того, в 2019-м НБУ запретил «Аркаде» привлекать депозиты до 1 января 2021 года, поскольку по законодательству специализированные банки (а «Аркада» — именно такой спецбанк) не могут привлекать вклады физлиц в объёме выше 5% капитала банка. Банк пытался оспорить это решение, но 4 марта 2020-го Окружной суд Киева иск не удовлетворил. В материалах дела сказано, что, по данным НБУ, в банке «нет эффективной системы управления рисками, что несёт угрозу своевременному выполнению банком обязательств перед вкладчиками».

Кто виноват?

Банк «Аркада» управлял фондами финансирования строительства трёх жилых комплексов в Киеве: «Патриотика», «Эврика» и «Патриотика на озёрах». На счета ФФС люди перечислили 9 млрд грн, но до строек они доходили не всегда.

Проблемы жилых комплексов, финансировавшихся через ФФС «Аркады», начались в 2018 году. В это время «Аркада» объявила о запуске нового проекта — жилмассива на 43 дома «Патриотика на озёрах» в Дарницком районе столицы. Но работы заблокировали активисты «Экопарка Осокорки». «Начался «террор», строить было невозможно. А потом город отобрал у застройщика разрешение на землю. Но мы, инвесторы, отправились в суды и отстояли право на участок», — рассказывает Фокусу Денис Шинкаренко, глава ГО «Защита инвесторов», который тоже инвестировал в квартиру комплекса «Патриотика на озёрах». По его словам, киевская власть делала всё, чтобы не допустить строительства. — Мы увидели, что город на стороне активистов, а не инвесторов — учителей, участников АТО, которые с трудом нашкрябали эти деньги на жильё, а в итоге местная власть сделала всё, чтобы не дать строить ЖК».

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА. Госорганы анализируют деятельность ФФС, а доверители этих фондов готовы идти в суд с требованием сменить управителя

Несмотря на разорванный городом договор аренды земли с застройщиком, суды встали на сторону инвесторов — в феврале Верховный Суд обязал киевскую власть возобновить договор аренды участка и разрешить строительство ЖК. Однако в горадминистрации сообщили, что по старому плану разрешают построить лишь два дома, в которых жильё продано (550 квартир). Для продолжения работ обязали застройщика изменить план улиц и придомовых территорий. Заказчиком строительства ЖК «Патриотика на озёрах» была компания «Будэволюция», генподрядчиком — «Аркада-Строительство». Обе компании входят в сферу влияния Константина Паливоды, собственника банка «Аркада», который де-факто владел и банком, и указанными компаниями. Однако строительство ЖК «Патриотика на озёрах» так и не запустилось.

Владимир Голубничий, глава ОО «Защита прав пострадавших инвесторов «Будактив Глушкова, 6», говорит, что проблемы со стройками Паливоды были системными и достраивать их якобы никто не собирался. «Основная причина проблем со строительством всех ЖК «Аркады» — выведение средств инвесторов должностными лицами банка из фондов финансирования строительства», — говорит Голубничий. В начале сентября Паливоду арестовали на 60 дней в связи с подозрением в выводе из ФФС 50 млн грн.

Голубничий рассказывает, что, по словам председателя правления банка «Аркада» Татьяны Ковальчук, комиссия банка за перевод средств со счетов управителя ФФС (банка) на счета застройщика составляла в среднем 30%. Эти деньги — часть схемы по отмыванию средств инвесторов. «Немалая часть их средств до стройки не дошла. Застройщик «Аркада-Строительство» не имел своих строительных организаций, а был «прокладкой», бравшей комиссию за строительство, которое выполняли другие фирмы», — отмечает Голубничий.

Что делать?

Самой понятной после падения банка «Аркада» выглядит судьба его вкладчиков. Почти все они получат выплаты от Фонда гарантирования вкладов. Сложнее история с пенсионным фондом при банке, о которой рассказывает директор-распорядитель ФГВФЛ Светлана Рекрут в интервью Фокусу. В Украине это первый подобный случай, к тому же вернуть пенсионные накопления при существующем законодательстве невозможно — для клиентов негосударственных пенсионных фондов нет никакой системы гарантирования.

«Идёт анализ финансирования и состояния строительства объектов «Аркады». Подчеркнём, что о достройке объектов речь не идёт»

Пресс-служба компании «Киевгорстрой»

Но самым проблемным последствием «Аркады» стали недострои и 13 тыс. человек, которые не знают, получат ли ключи от своих квартир. Дело в том, что из фондов финансирования строительства, которыми управлял банк, на момент введения временной администрации вывели все деньги. Поэтому вопрос финансирования строек обязательно встанет, даже если ФФС передадут новому управителю. В Фонде гарантирования говорят, что госрегулятор фондов финансирования строительства — Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку — может подать иск в суд о смене управителя ФФС. Но в самой комиссии утверждают, что в данном случае это невозможно. «По новому законо­дательству к НКЦБФР перешёл надзор за управителями ФФС, которые получили соответствующую лицензию. Банк «Аркада» у нас такой лицензии не получал. Поскольку НКЦБФР не является регулятором для банка «Аркада», то не может устанавливать правонарушения в деятельности банка и подавать иск на управителя в суд», — объясняет Александр Панченко, член НКЦБФР. По его словам, комиссия вместе с Фондом гарантирования и НБУ проводит анализ деятельности ФФС, а доверители этих ФФС готовы самостоятельно идти в суд с требованием сменить управителя. Параллельно создана Межведомственная рабочая группа, занимающаяся содействием в окончании строительства. По словам Панченко, в её рамках разрабатывают механизмы защиты инвестирующих в строительство, которые в будущем лягут в основу законодательных изменений, усиливающих защиту инвесторов.

В конце августа мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что компания «Киевгорстрой» проведёт аудит объектов «Аркады», после чего власть предложит алгоритм решения для этих строек. В «Киевгорстрое» подтвердили, что аудит начат: «Идёт анализ финансирования и состояния строительства объектов «Аркады». Подчеркнём, что о достройке объектов речь не идёт».

Для завершения строительства объектов «Аркады» понадобятся миллиарды гривен. Если предположить, что власть таки передаст их «Киевгорстрою», то источником финансирования станет городской и/или государственный бюджет. В противном случае дома «Аркады» так и останутся недостроями.

Другие истории

В конце 2019 года приостановлены работы на 25 объектах строительной компании «Укрбуд». Сегодня работу над 20 объектами ведёт «Киевгорстрой». «Работы ведутся на средства инвесторов, которые поступают от реализации свободной недвижимости в этих объектах. Государственное ипотечное учреждение получило предложение о выкупе квартир под программы недвижимости. «Киевгорстрой» принял 16 объектов «Укрбуда», на очереди ещё три — ЖК «Волшебный город», ЖК «Арт Хаус» и ЖК «Солар Сити». По первому практически согласованы все спорные вопросы, по ЖК «Арт Хаус» заказчику строительства необходимо оформить должным образом земельный участок. По ЖК «Солар Сити», который в состоянии санации, 21 сентября изменён арбитражный управляющий», — отмечают в «Киевгорстрое».

По данным компании, часть комплексов «Укрбуда» достроят другие застройщики — это ЖК «Парковая долина», «Кристалл Хаус», «Ла-Манш» и «Эдельвейс».

А вот со скандальными стройками Анатолия Вой­цеховского ситуация намного хуже. Автор аферы покинул страну ещё в 2016-м, когда суд отпустил его под залог 14 млн грн. Его объекты (14 ЖК) признаны незаконными, легализовать не удалось ни один из них. Большинство домов, где завершено строительство, заселены, но документов (права собственности) у владельцев квартир нет. Домами Войцеховского управляет Нацагентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. Такое решение в 2019 году принял Печерский райсуд столицы.