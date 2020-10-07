Евроинтеграция 2.0. Ольга Стефанишина о том, почему Соглашение об ассоциации с ЕС нужно обновить

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, рассказала Фокусу о том, что Украину не устраивает в действующей версии Соглашения об ассоциации и с какими трудностями сталкивается бизнес при экспорте продукции в ЕС.

Этим летом в Украине начали активно обсуждать необходимость пересмотра Соглашения об ассоциации с ЕС, в рамках которого действует зона свободной торговли между Украиной и Евросоюзом. Вчера, 6 октября, по итогу 22-го двустороннего саммита Украины и ЕС было получено принципиальное согласие на обновление договора.

Главным инициатором дискуссии стала Ольга Стефанишина, назначенная в начале июня вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.

КТО ОНА: Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины

ПОЧЕМУ ОНА: Влияет на формат взаимоотношений с Евросоюзом

В коммуникациях с ЕС Стефанишина — человек не новый. В 2017–2019 годах она возглавляла Правительственный офис координации европейской и евроатлантической интеграции Секретариата Кабмина.

Соглашению об Ассоциации Украины с ЕС три года. Как Украина изменилась за этот период?

— Очень изменилась и многого достигла за это время, особенно в плане изменения законодательства, его соответствия европейскому. Да и сам Европейский союз существенно трансформировался с того времени, как велись переговоры о Соглашении в 2007–2011 годах. ЕС начал активнее сближаться и создавать Единый цифровой рынок, углублять финансовую интеграцию, инициировав European Green Deal. Украина не может оставаться в стороне и должна стать активной участницей этих процессов.

Сейчас поднимаются вопросы о защите прав ин­тел­лек­ту­альной собственности, поставках на рынок ЕС фармацевтики и других товаров

Когда в 2014-м Россия оккупировала Крым, вошла с войсками на восток Украины и закрыла для нас большую часть своих рынков, то украинскому бизнесу пришлось быстро переориентироваться. Мы тогда не знали, как будем сдавать этот евроинтеграционный экзамен. Но могу вас уверить, что не только для нас самих, но и для международных партнеров переориентация украинского бизнеса на европейский рынок за такой короткий срок была успехом. Наш бизнес вынужден был работать в условиях реальной конкуренции и в связи с этим проходить тяжелую трансформацию.

Мы прошли это испытание — Украину начали воспринимать как полноправного партнера в диалоге с ЕС. Поэтому мы, безусловно, можем рассчитывать на евроинтеграцию формата 2.0.

Почему об обновлении Соглашения, той самой евроинтеграции 2.0, активно заговорили именно теперь?

— Соглашение об ассоциации — это гибкий инструмент, который открывает возможности пересмотра условий торговли ровно через пять лет после его имплементации. То есть с 1 января 2021 года мы не просто можем, а должны воспользоваться этим.

В правительстве я координирую процесс подготовки позиции Украины к переговорам о пересмотре Соглашения об ассоциации. Наша команда инициировала встречи с украинским бизнесом, чтобы услышать его предложения, они сформированы. Будем обсуждать их с нашими европейскими партнерами. Мы понимаем, что не все предложения удастся отстоять, что это будет нелегкой борьбой за новые возможности для украинского бизнеса, но в этом и заключается диалог.

Что в действующей версии Соглашения об ассоциации с ЕС не устраивает Украину?

— Украина, как и Евросоюз, за пять лет во многом достигла прогресса, Соглашение об ассоциации требует актуализации. Речь идет об условиях экспорта продовольствия (зерновых, томатов, меда, орехов и т. п.), для которого европейский рынок стал основным. Эти направления экспорта развились благодаря Соглашению и заложенной в нем квоте на беспошлинную поставку на европейский рынок. Однако объем квот уже не удовлетворяет спрос европейского рынка, он ниже возможностей наших поставщиков.

БУДЕТ БОЛЬШЕ. 65% представи­телей бизнеса считают, что уменьшение ввозной пошлины позитивно повлияет на объемы экспорта в ЕС

Вопросы поднимаются также о дополнительных предложениях по торговле алкогольными напитками, защите прав интеллектуальной собственности, поставках на рынок ЕС фармацевтической продукции. Например, предприниматели из Одессы поставили вопрос о мясе рапаны, которое они не могут экспортировать в ЕС.

Минстратегпром направил вам список приоритетных вопросов в сфере интеграции Украины и ЕС, где, в частности, речь идет о необходимости увеличить квоты на металлопродукцию и отсрочку имплементации норм ЕС по защите окружающей среды. Вы будете отстаивать эту позицию в переговорах с ЕС?

— Да, мы получали письмо с соответствующими предложениями от Минстратегпрома. Мы знали о них еще из встречи с профильными ассоциациями. Некоторые из них по расширению доступа на рынок ЕС действительно имеют право на жизнь, так как со стороны Евросоюза действуют торговые барьеры. Но неприемлемым пунктом выглядит требование об отсрочке выполнения наших обязательств в сфере охраны окружающей среды. Этот вопрос противоречит нашему стремлению присоединения к Европейскому зеленому курсу. Тут я полностью поддерживаю министра экологии Романа Абрамовского, который оптимистично рассматривает имплементацию этих обязательств.

Кто еще, кроме Минстратегпрома, высказывает пожелания относительно внесения изменений в документ?

— Мы открыты для диалога со всем бизнесом, все без исключения могут приобщиться к процессу. В 2007–2012 годах, когда велась подготовка действующего Соглашения об ассоциации, бизнес не имел таких возможностей. Менее чем за два месяца консультаций с бизнесом мы собрали предложения от более 50 бизнес-ассоциаций, представляющих несколько тысяч компаний. К онлайн-опросу присоединились более 150 микро-, малых и средних предприятий.

Например, почти 65% представителей украинского бизнеса считают, что уменьшение/обнуление ввозной таможенной пошлины позитивно повлияет на рост объемов экспорта в ЕС. Более половины тех, кто экспортируют продукцию в страны ЕС, сталкиваются с экспортными ограничениями. Профильные и отраслевые ассоциации оценили экспортные ограничения на уровне 75%. Многие украинские компании сталкиваются с проблемами получения сертификатов EUR-1.

IT-сектор, который очень развит в Украине, выдвигает свои предложения?

— Украинский IT-сектор — лидер диалога с ЕС. В рамках существующих условий представители отрасли хорошо продвинулись в диалоге с Еврокомиссией относительно создания регуляторной среды и интеграции в европейский цифровой рынок. Еврокомиссия задекларировала диджитализацию в качестве основного приоритета наряду с построением "зеленой" экономики. Диджитализация рассматривается в том числе как элемент экологичности. В этом направлении мы идем в ногу с Евросоюзом.

"Соглашение об ассоциации — инструмент, открывающий возможности пересмотра условий торговли через пять лет после имплементации. С 1 января 2021 года мы должны этим воспользоваться"

Ольга Стефанишина, вице-премьер-министр

В последнее время мы внесли несколько очень важных изменений в украинское законодательство, касающееся сферы электронных коммуникаций, доверительных услуг, электронной идентификации, которые во многих случаях даже опережали имплементацию аналогичных норм в странах — членах ЕС. Сейчас обновляем обязательства по сближению украинского законодательства с европейским. Парламент учел комментарии экспертов, почти год работавших в Украине и оценивающих рынок, и планирует принять закон об электронных коммуникациях. Это позволит создать единое регуляторное пространство Украины и ЕС.

Каковы перспективы расширения возможностей для производителей товаров с высокой добавленной стоимостью?

— В Украине есть мощности, готовые производить абсолютно все — от солнечных батарей и электрического оборудования до текстильной продукции и фармацевтики. Мы готовы начать системные консультации с ЕС относительно свободы предпринимательской деятельности и в отношении иностранного бизнеса, работающего на территории Украины. Это позволит вести диалог с ЕС и европейскими кредитными структурами о привлечении новых производителей в Украину.

А каковы перспективы перезагрузки евроинтеграции для украинских аграриев?

— Украинский агросектор уже работает по правилам ЕС, так как аграрный экспорт — в топе статей экспорта в ЕС. Именно предложения от агробизнеса наиболее амбициозные и комплексные из тех, которые мы получили. Потому что они базируются на реальном опыте работы компаний. В первую очередь в них идет речь о расширении доступа на рынок ЕС украинской продукции за счет изменения классификаций. Например, есть большая группа продуктов (крахмал, зерновые, мука), которые экспортируются в ЕС под одним кодом. Внесение поправок в эту кодификацию позволит расширить доступ украинских продуктов на европейский рынок. Кроме этого, мы будем выходить с предложениями расширить ­квоты на беспошлинную поставку украинского продовольствия.

Что Украина в первую очередь хочет пересмотреть в условиях Соглашения?

— Один из первоочередных вопросов — обновление Соглашения и присоединение Украины к политике "зеленой" экономики. То есть торговые вопросы и экологическая политика. Кроме того, акцентируем внимание европейских коллег на энергетической интеграции. Рассчитываем на диалог по логистике как необходимого звена зоны свободной торговли. Всегда на повестке дня и вопрос о полноправном членстве Украины в ЕС.

Сколько времени займет обновление Соглашения?

— Процесс обновления можем начинать с 1 января 2021-го. По отдельным позициям возможно достичь прогресса в течение года. В перспективе это станет постоянной работой.

Как на евроинтеграцию Украины влияет пандемия COVID-19 и углубленный карантином экономический кризис?

— Пандемия помешала своевременному приезду в Украину миссии, оценивающей готовность нашего законодательства и институциональной инфраструктуры для введения промышленного безвиза. Но мы с пользой перешли на дистанционный формат работы. Благодаря общению через видео- и телефонную связь диалог с Еврокомиссией и штаб-квартирой НАТО остался очень продуктивным, появилась возможность дистанционно обсуждать вопросы, ради которых ранее нужно было отправляться в Брюссель. Это стало новой реальностью.

Как Украине использовать кризис для углубления евроинтеграции?

— Любой кризис — это окно возможностей. Именно пандемия включила наш фармацевтический бизнес в глобальные усилия по борьбе с коронавирусом. Как раз фармацевтическая сфера очень активно готовила предложения по обновлению Соглашения об ассоциации и расширению сотрудничества с ЕС. Второе большое окно возможностей заключается в позиционировании Украины как абсолютно равноправного партнера ЕС, интегрированного в мировые цепочки поставок товаров и услуг.