"Неблагоприятные погодные условия": в Украине снизили прогноз по урожаю зерновых на 15%

Крупнейший союз производителей, переработчиков и экспортеров зерна в Украине заявил, что в связи с неблагоприятными погодными условиями, страна соберет почти на 8 миллионов тонн зерна меньше, чем ожидалось месяц назад.

"Украинская зерновая ассоциация в своем октябрьском отчете по сравнению с сентябрьским снизила прогноз валового сбора урожая зерновых и масличных культур в 2020/2021 гг с 95.6 млн. тонн до 87.5 млн. тонн, из-за неблагоприятных погодных условий для урожая поздних зерновых культур", – сообщили на сайте Ассоциации в понедельник, 12 октября.

На фоне таких показателей, прогноз валового зернового экспорта Украины в текущем сезоне был также снижен: с 56.3 до 53.9 миллионов тонн.

По данным УЗА, упали показатели урожайности по всем основным зерновым культурам.

"Существенно уменьшено показатель прогноза урожая кукурузы, поскольку неблагоприятные погодные условия в августе и сентябре текущего года негативно повлияли на ее урожайность", – сообщается в публикации. Если в сентябре ожидалось, что будет собрано 35.3 миллионов тонн кукурузы, то сейчас прогноз по ее объемам – 32,5 млн. тонн.

Инфографика: Uga.ua

По той же "погодной" причине был значительно снижен прогноз валового урожая подсолнечника: с 16.1 млн. тонн до 12.9 млн. тонн. Таким образом, если раньше производители планировали собрать 2,5 тонны с гектара, то теперь рассчитывают всего на 2 тонны с гектара.

Сокращение претерпел и показатель производства ячменя: до 8 млн. тонн, с сентябрьского прогноза в 8.3 млн. тонн.

Кроме того, УЗА в новом отчете уточнила свою оценку по объемам урожая пшеницы – показатель урожайности был снижен с 26.6 млн. тонн до 25.3 млн. тонн. При этом оценка экспорта пшеницы остается на уровне 17.5 млн. тонн, как и было договорено в Меморандуме между участниками рынка и Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщается на сайте Украинской зерновой ассоциации: "Украинский аграрный сектор, за счет экспорта обеспечивает около 40% валютных поступлений Украины и является залогом экономической стабильности в стране". При этом, отмечается, что Украина взяла на себя обязательство не ограничивать экспорт продовольствия в условиях пандемии и карантина.

На днях вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко сообщил, что до конца 2020 года стоимость хлебобулочных изделий вырастет на 20%. По его словам это неизбежно произойдет ввиду подорожания пшеницы, сахара, подсолнечного масла и других ингредиентов, необходимых для производства хлеба.