В бюджете нет денег на реинтеграцию Донбасса, - ОП

Украинская казна не потянет на себе расходы по реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Более того, на плечи частного капитала придется переложить и восстановление подконтрольных Киеву районов, которые граничат с линией соприкосновения на Востоке Украины.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, как контролируемая, так и неподконтрольная части Донбасса "нуждаются в дополнительном развитии, которое потребовало бы дополнительного финансирования из бюджета".

"В то же время возможности госбюджета ограничены из-за глобального экономического кризиса и пандемии, добавил советник президента. По предварительным оценкам, реинтеграция Донбасса может потребовать порядка $10 млрд", – цитирует советника "Интерфакс".

Устенко отметил, что для Украины, это неподъемная сумма: "Для нас это точно такой же дефицит, как в текущем году. Удвоить дефицит не представляется возможным. Нужно искать какие-то пути".

"Часть госзатрат придется переориентировать на ту территорию, когда наступит мир. Причем мир – это категория не экономическая. Но если ты должен тратить деньги на ту территорию, где нет государственных финансов, важна роль частного сектора. А индустрии там разрушены, разрушена инфраструктура, и даже доверие инвесторов разрушено. Нужно каким-то образом перетянуть инвесторов на ту территорию, давать какие-то стимулы, чтобы инвестирование туда было более чем интересным", – пояснил он.

В связи с этим, как заверил экономист, в Офисе Президента рассматривают возможность введения на Донбассе, а впоследствии и по всей стране, свободной экономической зоны (СЭЗ).

"Если мы решаемся на СЭЗ, то все должны понимать, что да, там нужен льготный режим. Что эти территории нужно восстанавливать, и у нас недостаточно средств", – заявил собеседник "Интерфакса".

При этом Устенко не исключил риски, которые может повлечь такое решение. "Однако нынешние риски в виде контрабандных потоков также высоки", – цитирует советника агентство.

"Малый бизнес на Донбассе будет находиться на абсолютном голодном пайке – нет сбережений, инфраструктуры, но есть желание к возобновлению. Ему нужны эти условия, в первую очередь. Хотя в перспективе СЭЗ – это вся Украина. Должно быть поэтапное такое движение", – подчеркивает советник президента.

Напомним, вопрос создания свободной экономической зоны на Донбассе в ОП намереваются вынести на всеукраинский опрос в день местных выборов.