Государственный косяк. Как легализация марихуаны заставит молодежь прийти на выборы

Идея с референдумом по марихуане не такая уж и тупая. Она единственно умная в текущей ситуации для власти.

Дело в том, что на местных выборах нет нижнего ограничителя по явке. По закону они состоятся, даже если на участки придет всего 1% избирателей. Главное, чтобы пришел твой 1% — тогда ты займешь все 100% в местном совете.

Но что делать, если ты президент-вывеска, а твоя партия "Слуга народа" опозорилась, растеряла все рейтинги, не найдя ничего взамен?

Правильно, прибегнуть к последнему жесту отчаяния. Предложить молодым прийти на участки.

Нет, не для голосования за "Слугу народа", что вы! Чтобы голосовать за легализацию марихуаны! А пенсионеров разных напугаем, чтобы сидели дома и не ходили на участки. Чтобы не дай Бог не подхватить коронавирус. Нечего тянуть в наше светлое будущее свои идеалы коммунизма.

Вот и вырисовывается нехитрая двухходовочка. Честь сделать заманчивое предложение выпала Вове. Ну а кому же еще? Вова — он же за всех в ответе. А зачем он обещал? Вот, пускай теперь отвечает, раз такой... молодец.

Я бы на месте молодежи сделал ход конем. На участки пришел — но проголосовал за кого хочу — а за легализацию "травы" голос отдал.

Было бы свежо. Сделали бы их вместе. Непонятно кого, правда. Но так оно и в прошлый раз было непонятно. Оказалось, сделали нас. Ну как такое вообще могло произойти? Хоть на выборы не ходи.

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