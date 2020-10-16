В Офисе Президента заявили, что если на Донбасс не зайдут частные инвесторы, то малый бизнес региона будет находиться "на абсолютном голодном пайке".

Украинская казна не потянет на себе расходы по реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса. Более того, на плечи частного капитала придется переложить и восстановление подконтрольных Киеву районов, которые граничат с линией соприкосновения на Востоке Украины.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" заявил советник президента Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, как контролируемая, так и неподконтрольная части Донбасса "нуждаются в дополнительном развитии, которое потребовало бы дополнительного финансирования из бюджета".

"В то же время возможности госбюджета ограничены из-за глобального экономического кризиса и пандемии, добавил советник президента. По предварительным оценкам, реинтеграция Донбасса может потребовать порядка $10 млрд", – цитирует советника "Интерфакс".

Устенко отметил, что для Украины, это неподъемная сумма: "Для нас это точно такой же дефицит, как в текущем году. Удвоить дефицит не представляется возможным. Нужно искать какие-то пути".

"Часть госзатрат придется переориентировать на ту территорию, когда наступит мир. Причем мир – это категория не экономическая. Но если ты должен тратить деньги на ту территорию, где нет государственных финансов, важна роль частного сектора. А индустрии там разрушены, разрушена инфраструктура, и даже доверие инвесторов разрушено. Нужно каким-то образом перетянуть инвесторов на ту территорию, давать какие-то стимулы, чтобы инвестирование туда было более чем интересным", – пояснил он.

В связи с этим, как заверил экономист, в Офисе Президента рассматривают возможность введения на Донбассе, а впоследствии и по всей стране, свободной экономической зоны (СЭЗ).

"Если мы решаемся на СЭЗ, то все должны понимать, что да, там нужен льготный режим. Что эти территории нужно восстанавливать, и у нас недостаточно средств", – заявил собеседник "Интерфакса".

При этом Устенко не исключил риски, которые может повлечь такое решение. "Однако нынешние риски в виде контрабандных потоков также высоки", – цитирует советника агентство.

"Малый бизнес на Донбассе будет находиться на абсолютном голодном пайке – нет сбережений, инфраструктуры, но есть желание к возобновлению. Ему нужны эти условия, в первую очередь. Хотя в перспективе СЭЗ – это вся Украина. Должно быть поэтапное такое движение", – подчеркивает советник президента.

Напомним, вопрос создания свободной экономической зоны на Донбассе в ОП намереваются вынести на всеукраинский опрос в день местных выборов.