Партия его знает. В "Слуге народа" не признаются, кто оплатил "5 вопросов президента"

Владимир Зеленский во время пресс-конференции утверждал, что не знает, кто финансировал проект и рекомендовал обратиться по этому поводу к партии "Слуга народа". Там, впрочем, вопросы Фокуса оставили без ответов.

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, которая состоялась 26 ноября, заявил, что не знает, кто финансировал и сколько потратили на инициированный им опрос "5 вопросов от президента", и посоветовал обратиться за этой информацией к представителям партии "Слуга народа". Фокус отправил соответствующий запрос на официальную почту политсилы в тот же день, однако ответа на него до сих пор не получил.

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В обращении к партии "Слуга народа" от 26 ноября мы попросили рассказать, кто заплатил за проведение "5 вопросов от президента", какая сумма на это была потрачена и какие итоговые результаты опроса. После этого Фокус несколько раз безуспешно пытался удостовериться, что в политсиле получили наши вопросы. В частности, 29 ноября менеджер пресс-службы "Слуги народа" Анастасия Новикова заявила нам, что "уточнит" пришел ли им запрос, однако позже перестала отвечать на сообщения.

Примечательно, что это не первая попытка Фокуса узнать источник финансирования и финальные результаты опроса "5 вопросов от президента", которую в политсиле оставили без внимания. Запрос с похожим содержанием мы отправляли партии "Слуга народа" и 15 сентября.

Отметим, инициированный Зеленским опрос "5 вопросов от президента" проводился 25 октября 2020 года, в день очередных местных выборов по всей Украине. Заказчиком анкетирования стала партия "Слуга народа", а организатором — компания "Зе медиа". Руководитель авторской группы "Квартал 95" Артем Гагарин, выступивший в роли спикера проекта, в разговоре с Фокусом утверждал, что работал с политсилой по договору, согласно условиям которого не мог разглашать свой оклад.

26 октября в "Слуге народа" сообщили результаты подсчета 80% ответов.

[ + – ] Результаты подсчета 80% ответов опроса "5 вопросов от президента"

Уже в марте 2021 года тогдашний глава партии Александр Корниенко в интервью называл "странной историей" то, что финальные результаты опроса так и не были обнародованы, и утверждал, что это нужно сделать, поскольку это — "дело чести для партии".

Отметим, для отдельного материала Фокус пообщался с экспертами, чтобы выяснить, почему в команде Зеленского решили провести этот опрос и где "застряли" итоговые результаты анкетирования.