Партія його знає. У "Слузі народу" не зізнаються, хто оплатив "5 питань президента"

Володимир Зеленський під час пресконференції стверджував, що не знає, хто фінансував проєкт, і рекомендував звернутись із цього приводу до партії "Слуга народу". Там, утім, питання Фокусу залишили без відповідей.

Президент України Володимир Зеленський у ході пресконференції, що відбулася 26 листопада, заявив, що не знає, хто фінансував і скільки витратив на ініційоване ним опитування "5 питань від президента", і порадив звернутися за цією інформацією до представників партії "Слуга народу". Фокус надіслав відповідний запит на офіційну пошту політсили того ж дня, проте відповіді на нього досі не отримав.

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У зверненні до партії "Слуга народу" від 26 листопада ми попросили розповісти, хто заплатив за проведення "5 питань від президента", яка сума на це була витрачена та які підсумкові результати опитування. Після цього Фокус кілька разів безуспішно намагався переконатися, що у політсилі отримали наші запитання. Зокрема, 29 листопада менеджерка пресслужби "Слуги народу" Анастасія Новікова заявила нам, що "уточнить", чи надійшов їм запит, проте пізніше перестала відповідати на повідомлення.

Примітно, що це не перша спроба Фокусу дізнатися про джерело фінансування та фінальні результати опитування "5 питань від президента", яку в політсилі залишили поза увагою. Запит зі схожим змістом ми надсилали партії "Слуга народу" і 15 вересня.

Зазначимо, ініційоване Зеленським опитування "5 питань від президента" проводилося 25 жовтня 2020 року, у день чергових місцевих виборів у всій Україні. Замовником анкетування стала партія "Слуга народу", а організатором — компанія "Зе медіа". Керівник авторської групи "Квартал 95" Артем Гагарін, який виступив у ролі спікера проєкту, у розмові з Фокусом стверджував, що працював із політсилою за договором, згідно з умовами якого не міг розголошувати свій оклад.

26 жовтня в "Слузі народу" повідомили результати підрахунку 80% відповідей.

[ + – ] Результати підрахунку 80% відповідей опитування "5 питань від президента"

Вже в березні 2021 року тодішній голова партії Олександр Корнієнко в інтерв'ю називав "дивною історією" те, що фінальні результати опитування так і не були оприлюднені, і стверджував, що це потрібно зробити, оскільки це є "справою честі для партії".

Зазначимо, для окремого матеріалу Фокус поспілкувався з експертами, щоб з'ясувати, чому в команді Зеленського вирішили провести це опитування і де застрягли підсумкові результати анкетування.