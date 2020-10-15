Стали известны все 5 вопросов Зеленского для всеукраинского опроса, - СМИ

3 из них президент хранил в тайне.

15 октября советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал о всех 5 вопросах, которые Владимир Зеленский хотел задать во время всеукраинского опроса 25 октября, пишет “Новое время”.

Два вопроса президент уже успел озвучить:

1. Поддерживаете ли вы идею пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных размерах?

2. Поддерживаете ли вы создание свободной экономической зоны на территории Донецкой и Луганской областей?

А вот три вопроса, которые до этого хранились в тайне:

3. Поддерживаете ли вы сокращение количества народных депутатов до 300?

4. Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелобольных?

5. Поддерживаете ли вы право Украины на использование гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, для восстановления ее государственного суверенитета и территориальной целостности?

Подоляк подчеркнул, что пятый вопрос еще до конца не утвердили, его пока что обсуждают.

Ранее Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. Опрос в отличие от референдума не будет иметь юридических последствий, говорят в ОП.