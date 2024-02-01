Россия должна выплатить Украине компенсацию в $750 млрд прямых убытков, — советник Зеленского (видео)

Накануне открытого нападения на Украину, как заявил Олег Устенко, Центробанк РФ вывел из страны $300-350 млрд на корреспондентские счета.

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Россия должна выплатить Украине компенсацию в размере более $700 млрд. Такое мнение в эфире телемарафона высказал Олег Устенко, экономический советник президента Владимира Зеленского.

Он отметил, что постоянно называют цифру в $300-350 млрд российских золотовалютных резервов. По оценкам, которые же есть в Киеве, речь идет о $750 млрд прямых убытков.

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Россия даст Украине деньги для победы: что лучше сделать с замороженными активами

"Добавьте туда еще косвенные убытки, что может поднять эту цифру за 1 триллион", — сообщил специалист.

Экономический советник президента отметил, что российские средства, которые заморожены, наше государство получит. Накануне открытого нападения России на Украину Центробанк РФ вывел из страны $300-350 млрд на корреспондентские счета.

"Вопрос в принципе решен, средства будут переданы Украине", — заявил Устенко.

Замороженные активы РФ для Украины

Руководитель украинского государства Владимир Зеленский 11 января заявил, что Россия должна понести полную ответственность за нападение на Украину и совершенные преступления. Политик отметил, что стоит искать активы России в мире. Он призвал заморозить их, поскольку РФ должна заплатить полную цену за агрессию.

Министры иностранных дел ЕС, как сообщает Bloomberg, согласились дать старт введению налога на непредвиденные доходы от замороженных активов РФ. Этот план могут обсудить с послами стран-членов блока позже. Союзники Украины в целом согласны с тем, что Россия должна заплатить за ущерб, нанесенный войной. ЕС, страны "Большой семерки" и Австралия решили заморозить около 260 миллиардов евро (283 миллиарда долларов) активов российского Центрального банка в форме наличных денег и ценных бумаг.

Напомним, 1 февраля, как сообщили российские СМИ, банки Турции массово закрывают счета российских компаний. Финучреждения в первую очередь приостановили обслуживание корпоративных клиентов "с российскими корнями".