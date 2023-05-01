Когда украинская экономика начнет восстанавливаться от войны: в МВФ назвали важное условие

По словам постоянного представителя Международного валютного фонда в Украине Ваграма Степаняна, четырехлетняя программа расширенного финансирования между МВФ и нашей страной, должна помочь стабилизировать экономику.

Международные партнеры готовы присоединиться к реконструкции Украины, но при этом наша страна должна выполнить свою часть условий и усилить мобилизацию внутренних доходов для финансирования социальных и инфраструктурных нужд. Об этом сказал в интервью изданию "Интерфакс-Украина" 1 мая 2023 года постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян.

По его словам, для послевоенной Украины это будет основным условием устойчивого и длительного экономического роста.

"Из этого логично вытекает что меры, которые уменьшают налоговые поступления или разрушают имеющуюся налоговую базу, ограничивают способность Украины достигать целей реконструкции и развития, что негативно влияет на долгосрочный экономический рост", — отметил он.

Степанян рассказал, что сотрудничество МВФ и Украины, которое было утверждено в марте и подразумевает четырехлетнюю программу расширенного финансирования EFF на сумму в 15,6 млрд долларов, должна помочь такому росту.

По словам Ваграма Степаняна, Национальная стратегия доходов (НСД), разработка которой в 2023 году есть в программе, поможет согласовать мобилизацию доходов с правительственными приоритетами развития и потребностями в расходах, включая реконструкцию и социальные потребности.

"Для поддержки доходной базы в краткосрочной перспективе основное внимание будет уделяться отмене мер, введенных в условиях военного положения и реформам в налоговой и таможенной сферах", — заявил Степанян.

Он также отметил, что НДС станет всеобъемлющей "дорожной картой", содержащей четкие цели по обеспечению поступлений и другие цели политики, охватывающие и политические, и административные реформы.

Еще НДС предусматривает усиление антикоррупционных мер и процедур управления для устранения рисков недоброчестности и налоговых реформ для послевоенной реконструкции и инвестиций.

Напомним, 27 марта в МВФ спрогнозировали, что будет с экономикой мира в 2023 году. По словам директора-распорядителя МВФ Кристаллины Георгиевой, перспективы мировой экономики на 2023 и 2024 годы, вероятно, останутся слабыми.