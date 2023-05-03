Некоторым украинцам разрешили не платить налог на землю: кого это касается

По информации Кабинета министров, из-за большого количества мин некоторые земли невозможно и даже опасно обрабатывать. Поэтому часть аграриев и владельцев пострадавших от войны земель освобождены от уплаты налогов.

Из-за полномасштабного вторжения России большая часть украинских земель стала временно непригодной для использования. Поэтому президент Владимир Зеленский 3 мая 2023 года подписал закон №7632 освобождающий часть физических лиц от уплаты налогов за 2021-2022 годы, сообщает пресс-служба Кабмина Украины.

Кто может не платить налог на землю

По информации правительства, глава государства освободил аграриев и владельцев пострадавших от войны земель, от уплаты налогов. Речь о территориях, где ведутся боевые действия (или они оккупированы), либо же земля на них:

заминирована;

загрязнена осколками.

"Их собственники и арендаторы освобождаются от минимального налогового обязательства, единого налога на 4 группы. А также платы за землю", — рассказали в Кабмине.

Закон предусматривает такие сроки освобождения от налога на землю:

для физических лиц — с 1 января 2022 по 31 декабря 2022, а также в 2023 – до последнего числа месяца, в котором завершатся активные боевые действия или оккупация;

для юридических лиц — с 1 марта 2022 по 31 декабря 2022 года и в 2023 году до последнего числа месяца, в котором завершатся активные боевые действия или оккупация.

Отметим, что средний размер налога в 2023 году для остальных украинцев составит около 1,2-1,3 тыс. грн за га. Но уже в 2024-м году его размер увеличится до 1,4-1,5 тыс. грн.

Как работает механизм освобождения от налога на землю

Как объясняла ранее народный депутат Елена Шуляк, владельцы земли должны получить справку от ГСЧС, поскольку именно спасатели занимаются разминированием территорий. После этого нужно написать заявление в местный совет.

"Поэтому именно такие справки будет использовать налоговая, чтобы понимать, как начисляется или не начисляется соответствующий налог", — рассказала она.

Какая ситуация с новым урожаем

В Украине уже стартовала вторая посевная кампания во время полномасштабной войны и, по словам главы правительства Дениса Шмыгаля, по состоянию на начало апреля 2023 года в регионах засеяли более 500 тысяч гектаров земли.

"Аграрии по всем регионам посеяли более 500 тысяч гектаров. Больше всего в Тернопольской, Винницкой и Хмельницкой областях. В общей сложности надеемся засеять в этом году более 13 миллионов гектаров", — отметил он.

Отметим, по данным Аграрного комитета Верховной Рады, по состоянию на март этого года около 5 миллионов гектаров сельскохозяйственных земель в Украине были непригодны к использованию из-за минирования, загрязнения взрывоопасными остатками или продолжающихся боевых действий.

По словам главы комитета Александра Гайду, площадь озимых культур в 2023 году сократилась на 3,2 миллиона гектаров из-за последствий боевых действий.

Ранее Фокус рассказывал, какие еще изменения ждут украинцев в 2023 году.