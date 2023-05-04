Атака беспилотников на Кремль спровоцировала рост цен на пшеницу, — Bloomberg

По информации журналистов, атака беспилотника на Кремль поставила под угрозу запланированные на 5 мая переговоры о продлении "зернового соглашения" и спровоцировала всплеск сделок на мировом рынке пшеницы.

За последние полгода, из-за эскалации напряженности в Черном море, цены на пшеницу на мировом рынке показали самый большой скачок. Об этом в среду, 3 мая сообщило агентство Bloomberg.

"Атака БПЛА на Кремль возобновила опасения по поводу мировых поставок пшеницы и вызвала у мировых трейдеров обеспокоенность из-за того, что недавнее снижение цен могло зайти слишком далеко", — сообщила по электронной почте аналитик Farm Futures Жаклин Холланд.

В связи с этим фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли на 1,2%, что составляет до 6,475 доллара за бушель. Также по информации издания, днем ранее 2 мая цены на зерновые подскочили на 5%, цены на сою практически не изменились и на 0,3% снизились цены на кукурузу.

По информации журналистов, инцидент с атакой беспилотников Кремля спровоцировал и без того непростую ситуацию для будущего обсуждения "зернового коридора", по которому Украина экспортирует свою продукцию АПК через Черное море. Это связано также с тем, что на пятницу 5 мая, намечается встреча заместителей министров обороны России, Украины и Турции, в рамках которой будет обсуждаться вопрос о продлении "зернового соглашения", срок действия которого, по заявлениям Москвы, истекает 18 мая.

Такая вспышка напряженности привела к тому, что на мировом рынке пшеницы произошел всплеск сделок, после того, как цены на зерновые падали до двухлетнего минимума в связи с благоприятными прогнозами о высоких урожаях в северном полушарии.

Агентство отмечает, что в рамках договоренностей на конец июля 2022 года, из Украины на мировой рынок было вывезено почти 30 миллионов тонн зерновых. При этом одним из основных пунктов назначения был Китай, а также Турция и Испания. Около половины грузов составили поставки кукурузы, пшеницы – около четверти.

Ранее, 25 апреля Россия обвинила Украину в атаке по пунктам базирования Черноморского флота в Севастополе и пригрозила непродлением "зерновой сделки".

Напомним, 26 апреля Россия в очередной раз приостановила действие "зернового" соглашения. За день до этого на Совместном Координационном Центре в Турции представители России отказались согласовывать движение судов из морских портов Украины по гуманитарному коридору.