Зерновое соглашение приостановлено: Россия отказалась согласовывать движение судов

Из-за саботажа РФ 4 судна не смогли покинуть порты Черноморск, Одесса и Южный и вынуждены ждать согласования их прохода дополнительное время.

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26 апреля Россия в очередной раз приостановила действие "зернового" соглашения. 25 апреля на Совместном Координационном Центре в Турции представители РФ отказались согласовывать движение судов в/из морских портов Украины по гуманитарному коридору. Об этом сообщают ВМС ВС Украины.

Из-за этого 4 судна, в том числе судно AKDENIZ-M, зафрахтованное Всемирной Продовольственной Программой ООН для доставки пшеницы в Эфиопию, не смогли покинуть украинские порты Черноморск, Одесса и Южный и вынуждены ждать согласования их прохода. Еще одно судно ожидает прохода в порт Одессы в районе Сулины.

В ВМС ВС Украины отрицали слухи о том, что они запретили движение торговых судов в рамках зерновой инициативы из/в порты Великой Одессы.

"Подчеркиваем, что Украина неукоснительно выполняет все возложенные на нее в рамках Черноморской зерновой инициативы обязательства и прилагает максимум усилий для поддержания и расширения экспорта зерна и связанных продовольственных грузов морским путем в интересах нашего государства", — говорится в сообщении.

С момента действия зернового соглашения по данным ООН из украинских портов на 25 апреля отправлено 28,9 млн тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы.

25 апреля Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предложил Путину "путь, направленный на улучшение, продолжение и расширение" черноморской инициативы.

По словам посла Украины в Турции Василия Боднара, Украине нужно искать альтернативные варианты на случай, если Кремль попытается заблокировать "зерновое соглашение".