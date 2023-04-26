Зернову угоду призупинено: Росія відмовилася погоджувати рух суден

Через саботаж РФ 4 судна не змогли покинути порти Чорноморськ, Одеса та Південний і вимушені чекати на погодження їхнього проходу додатковий час.

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26 квітня Росія вкотре призупинила дію "зернової" угоди. 25 квітня на Спільному Координаційному Центрі у Туреччині представники РФ відмовились погоджувати рух суден до/з морських портів України по гуманітарному коридору. Про це повідомляють ВМС ЗС України.

Через це 4 судна, зокрема судно AKDENIZ-M, зафрахтоване Всесвітньою Продовольчою Програмою ООН для доправлення пшениці до Ефіопії, не змогли покинути українські порти Чорноморськ, Одеса та Південний і змушені чекати на погодження їхнього проходу. Ще одне судно чекає на прохід до порту Одеси в районі Суліни.

У ВМС ЗС України заперечили чутки щодо того, що вони заборонили рух торговельних суден в межах зернової ініціативи з/до портів Великої Одеси.

"Підкреслюємо, що Україна неухильно виконує всі покладені на неї в межах Чорноморської зернової ініціативи зобов'язання і покладає максимум зусиль для підтримання та розширення експорту зерна та пов’язаних продовольчих вантажів морським шляхом в інтересах нашої держави", — йдеться в повідомленні.

З моменту дії зернової угоди за даними ООН з українських портів станом на 25 квітня відправлено 28,9 млн тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи.

25 квітня Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш запропонував Путіну "шлях, спрямований на покращення, продовження та розширення" чорноморської ініціативи.

За словами посла України у Туреччині Василя Боднара, Україні потрібно шукати альтернативні варіанти на випадок, якщо Кремль спробує заблокувати "зернову угоду".